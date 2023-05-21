Обед за считанные минуты: рецепт моментальных ленивых пирожков с ветчиной

Исчезнут мгновенно — так они вкусны

Эти пирожки чем-то похожи на мясные оладьи – только еще быстрее готовятся, ведь начинка проще. В общем же выпечка на сковороде и с заливным тестом одна из самых быстрых.

Кушанье готовится быстро и из простых продуктов. Пирожки-оладьи получаются аппетитными и вкусными. Как пишет ТСН, в тесто не нужно добавлять дрожжи, даже замешивать ничего не нужно.

Ингредиенты для теста:

кефир – 300 г;

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

сода – 0,5 чл;

соль – 1 ч.л. (без верха);

Для начинки:

ветчина – 130 г;

сыр твердый – 100 г;

яйца (вареные) – 2 шт.;

лук зеленый;

масло (для жарки).

Способ приготовления:

В миску выбиваем яйцо, добавляем соль. Взбиваем все венчиком. Вливаем тёплый кефир, добавляем соду. Часть добавляем просеянную муку. Все хорошо перемешиваем. Нарезаем мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натираем на средней терке. Соединяем тесто с начинкой и перемешиваем до однородной массы без комочков. В то же время разогреваем сковороду с небольшим количеством масла. Ложкой выкладываем тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Готовим пирожки на среднем огне, по 3-4 минуты с каждой стороны. Цель – румяная корочка.

Это отличный рецепт на случай, когда нужно быстро накормить большое количество людей. Просто приготовьте вкусный соус на основе сметаны, посыпьте зеленью – и можно смаковать.