Обед за считанные минуты: рецепт моментальных ленивых пирожков с ветчиной
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Исчезнут мгновенно — так они вкусны
Эти пирожки чем-то похожи на мясные оладьи – только еще быстрее готовятся, ведь начинка проще. В общем же выпечка на сковороде и с заливным тестом одна из самых быстрых.
Кушанье готовится быстро и из простых продуктов. Пирожки-оладьи получаются аппетитными и вкусными. Как пишет ТСН, в тесто не нужно добавлять дрожжи, даже замешивать ничего не нужно.
Ингредиенты для теста:
- кефир – 300 г;
- мука – 220 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сода – 0,5 чл;
- соль – 1 ч.л. (без верха);
Для начинки:
- ветчина – 130 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца (вареные) – 2 шт.;
- лук зеленый;
- масло (для жарки).
Способ приготовления:
- В миску выбиваем яйцо, добавляем соль. Взбиваем все венчиком. Вливаем тёплый кефир, добавляем соду.
- Часть добавляем просеянную муку. Все хорошо перемешиваем.
- Нарезаем мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натираем на средней терке.
- Соединяем тесто с начинкой и перемешиваем до однородной массы без комочков. В то же время разогреваем сковороду с небольшим количеством масла.
- Ложкой выкладываем тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Готовим пирожки на среднем огне, по 3-4 минуты с каждой стороны. Цель – румяная корочка.
Это отличный рецепт на случай, когда нужно быстро накормить большое количество людей. Просто приготовьте вкусный соус на основе сметаны, посыпьте зеленью – и можно смаковать.