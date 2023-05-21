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Обед за считанные минуты: рецепт моментальных ленивых пирожков с ветчиной

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Можно положить другую начинку – и это уже будут совсем другие пирожки
Можно положить другую начинку – и это уже будут совсем другие пирожки. Фото shuba.life

Исчезнут мгновенно — так они вкусны

Эти пирожки чем-то похожи на мясные оладьи – только еще быстрее готовятся, ведь начинка проще. В общем же выпечка на сковороде и с заливным тестом одна из самых быстрых.

Кушанье готовится быстро и из простых продуктов. Пирожки-оладьи получаются аппетитными и вкусными. Как пишет ТСН, в тесто не нужно добавлять дрожжи, даже замешивать ничего не нужно.

Ингредиенты для теста:

  • кефир – 300 г;
  • мука – 220 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 0,5 чл;
  • соль – 1 ч.л. (без верха);

Для начинки:

  • ветчина – 130 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца (вареные) – 2 шт.;
  • лук зеленый;
  • масло (для жарки).

Способ приготовления:

  1. В миску выбиваем яйцо, добавляем соль. Взбиваем все венчиком. Вливаем тёплый кефир, добавляем соду.
  2. Часть добавляем просеянную муку. Все хорошо перемешиваем.
  3. Нарезаем мелко лук и ветчину. Сыр и яйца натираем на средней терке.
  4. Соединяем тесто с начинкой и перемешиваем до однородной массы без комочков. В то же время разогреваем сковороду с небольшим количеством масла.
  5. Ложкой выкладываем тесто на небольшом расстоянии друг от друга. Готовим пирожки на среднем огне, по 3-4 минуты с каждой стороны. Цель – румяная корочка.

Это отличный рецепт на случай, когда нужно быстро накормить большое количество людей. Просто приготовьте вкусный соус на основе сметаны, посыпьте зеленью – и можно смаковать.

Теги:
#Рецепт #Сниданок #Оладьи