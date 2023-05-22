В магазине такие точно не найдете: рецепт мягких лепешек "из ничего"

Блюдо легко готовится и быстро съедается

Если вы думаете, что для выпечки обязательно нужна куча времени и много израсходованных сил, то это не так. Существуют довольно простые рецепты изделий из теста, которые можно приготовить очень легко и быстро.

Одним из таких вариантов выпечки являются лепешки по "Бабусиним рецептам". Их можно использовать как хлеб или самостоятельное блюдо. Выходят лепешки невероятно ароматными и аппетитными.

Как приготовить простые лепешки

Ингредиенты:

теплая вода – 300 мл;

сухие дрожжи – 1 ч. л.;

сахарный песок – 1 ч. л.;

пшеничная мука – 450 г;

подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В миску большого размера выливаем тёплую воду, насыпаем дрожжи и хорошо размешиваем. Закрываем крышкой и оставляем до поднятия дрожжей. Добавляем растительное масло и размешиваем. Через сито высыпаем большую часть муки и тщательно размешиваем. Насыпаем оставшуюся муку сахарный песок и замешиваем тесто. Оставляем тесто под крышкой на 40-50 минут. Разделяем на четыре равные части и формируем шарики. Формируем лепешки толщиной 1 см и отправляем в разогретую до 220-230 градусов духовку – каждую лепешку на 5 минут. Блюдо готово, приятного аппетита!

К лепешкам можно подать необычный мятный топинг. Такую вкуснятину вы точно не купите в магазине.