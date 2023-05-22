Два ингредиента и полчаса времени: простейший рецепт изумительной закуски "Свинки в одеяле"
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Приготовить вкуснющее блюдо легко!
Что может быть проще, чем завернуть вкусную колбаску в бекон? Разве что с удовольствием съесть ее.
В такие "Свинки в одеяле" по рецепту Shuba влюбятся ваши дети. Да и взрослые тоже не обойдут их стороной, поэтому готовьте колбасок сразу очень много. Они прекрасно подойдут для перекуса, пикника или на обед.
Как приготовить "Свинки в одеяле" — колбаски в беконе
Ингредиенты на 12 порций:
- колбаски коктейльные — 24 шт.;
- бекон — 300 г.
Способ приготовления:
- Подготовьте ингредиенты и разогрейте духовку до температуры 190 градусов.
- Слегка смажьте противень и застелите пергаментом для выпечки. Отложите.
- На разделочную доску положите ломтики полосатого бекона. С помощью тыльной стороны обеденного ножа растяните бекон, не порывая. Нарежьте каждый ломтик на трети.
- Каждую коктейльную колбаску плотно оберните беконом.
- Положите завернутые колбаски на подготовленный противень швом вниз.
- В этот момент противень можно накрыть и поставить в холодильник, чтобы готовить позже.
- Положите в духовку и запекайте около 20 минут, пока бекон не станет хрустящим и золотистым, а колбаски приготовятся. Подавать их можно сразу горячими или через некоторое время.
Колбаски можно заворачивать накануне или даже за неделю и замораживать, но тщательно размораживать перед приготовлением. Лучший способ размораживания — достать из морозильной камеры и оставить в холодильнике на ночь.
Вы также можете самостоятельно приготовить домашние колбаски и обернуть их. Для обертывания лучше использовать тонко нарезанный полосатый бекон.