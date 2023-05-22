Два ингредиента и полчаса времени: простейший рецепт изумительной закуски "Свинки в одеяле"

Приготовить вкуснющее блюдо легко!

Что может быть проще, чем завернуть вкусную колбаску в бекон? Разве что с удовольствием съесть ее.

В такие "Свинки в одеяле" по рецепту Shuba влюбятся ваши дети. Да и взрослые тоже не обойдут их стороной, поэтому готовьте колбасок сразу очень много. Они прекрасно подойдут для перекуса, пикника или на обед.

Как приготовить "Свинки в одеяле" — колбаски в беконе

Ингредиенты на 12 порций:

колбаски коктейльные — 24 шт.;

бекон — 300 г.

Способ приготовления:

Подготовьте ингредиенты и разогрейте духовку до температуры 190 градусов. Слегка смажьте противень и застелите пергаментом для выпечки. Отложите. На разделочную доску положите ломтики полосатого бекона. С помощью тыльной стороны обеденного ножа растяните бекон, не порывая. Нарежьте каждый ломтик на трети. Каждую коктейльную колбаску плотно оберните беконом. Положите завернутые колбаски на подготовленный противень швом вниз. В этот момент противень можно накрыть и поставить в холодильник, чтобы готовить позже. Положите в духовку и запекайте около 20 минут, пока бекон не станет хрустящим и золотистым, а колбаски приготовятся. Подавать их можно сразу горячими или через некоторое время.

Колбаски можно заворачивать накануне или даже за неделю и замораживать, но тщательно размораживать перед приготовлением. Лучший способ размораживания — достать из морозильной камеры и оставить в холодильнике на ночь.

Вы также можете самостоятельно приготовить домашние колбаски и обернуть их. Для обертывания лучше использовать тонко нарезанный полосатый бекон.