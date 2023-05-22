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Два ингредиента и полчаса времени: простейший рецепт изумительной закуски "Свинки в одеяле"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
"Свинки в беконе" - популярная во всем мире закуска
"Свинки в беконе" - популярная во всем мире закуска. Фото shuba.life

Приготовить вкуснющее блюдо легко!

Что может быть проще, чем завернуть вкусную колбаску в бекон? Разве что с удовольствием съесть ее.

В такие "Свинки в одеяле" по рецепту Shuba влюбятся ваши дети. Да и взрослые тоже не обойдут их стороной, поэтому готовьте колбасок сразу очень много. Они прекрасно подойдут для перекуса, пикника или на обед.

Как приготовить "Свинки в одеяле" — колбаски в беконе

Ингредиенты на 12 порций:

  • колбаски коктейльные — 24 шт.;
  • бекон — 300 г.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты и разогрейте духовку до температуры 190 градусов.
  2. Слегка смажьте противень и застелите пергаментом для выпечки. Отложите.
  3. На разделочную доску положите ломтики полосатого бекона. С помощью тыльной стороны обеденного ножа растяните бекон, не порывая. Нарежьте каждый ломтик на трети.
  4. Каждую коктейльную колбаску плотно оберните беконом.
  5. Положите завернутые колбаски на подготовленный противень швом вниз.
  6. В этот момент противень можно накрыть и поставить в холодильник, чтобы готовить позже.
  7. Положите в духовку и запекайте около 20 минут, пока бекон не станет хрустящим и золотистым, а колбаски приготовятся. Подавать их можно сразу горячими или через некоторое время.

Колбаски можно заворачивать накануне или даже за неделю и замораживать, но тщательно размораживать перед приготовлением. Лучший способ размораживания — достать из морозильной камеры и оставить в холодильнике на ночь.

Вы также можете самостоятельно приготовить домашние колбаски и обернуть их. Для обертывания лучше использовать тонко нарезанный полосатый бекон.

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