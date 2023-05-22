Запеканка, которая спасет бюджет: сытный ужин из 200 граммов фарша
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Необычайно вкусное и питательное блюдо
Запеканки – идеальный вариант быстрого ужина. Если вы уже готовили сочное овощное блюдо, обратите внимание на этот рецепт с рисом.
Такая запеканка быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет. Рецептом поделились на UaPortal.
Ингредиенты:
- 200 г говяжьего фарша
- 500 г картофеля
- 150 г риса
- 1 морковь
- 0,5 луковицы
- 200 мл воды
- 1 ст. л. томатной пасты
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. сметаны
- 50 г твердого сыра
- соль
- специи по вкусу
Способ приготовления:
- Рис варим до полуготовности. Натираем морковь и мелко режем лук. Обжариваем овощи на сковороде.
- Рис и зажарку смешиваем. Когда остынет – смешиваем с фаршем
- Из смеси делаем небольшие шарики. Картофель чистим и нарезаем кружочками.
- Выкладываем на дно смазанной маслом формы слайсы картофеля. Сверху – тефтельки, а наверх – вторую половину картофеля.
- Запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах. В это время готовим соус, которым будем заливать запеканку.
- Смешиваем сметану, воду, томатную пасту, соль и специи. Заливаем картофель с фаршем и ставим в духовку еще на 35 минут.
- Когда картофель свободно протыкается вилкой, посыпаем запеканку тертым сыром и отправляем в духовку буквально на 5 минут. Цель – расплавленный сыр.
Перед подачей можно посыпать запеканку мелко порезанной зеленью – будет очень вкусно. Здесь и мясо, и гарнир сразу, так что ужин готов. Максимум можно быстро нарезать к блюду легкий салат.