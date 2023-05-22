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Запеканка, которая спасет бюджет: сытный ужин из 200 граммов фарша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Быстро готовится – а съедается еще быстрее
Быстро готовится – а съедается еще быстрее. Фото shuba.life

Необычайно вкусное и питательное блюдо

Запеканки – идеальный вариант быстрого ужина. Если вы уже готовили сочное овощное блюдо, обратите внимание на этот рецепт с рисом.

Такая запеканка быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет. Рецептом поделились на UaPortal.

Ингредиенты:

  • 200 г говяжьего фарша
  • 500 г картофеля
  • 150 г риса
  • 1 морковь
  • 0,5 луковицы
  • 200 мл воды
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. сметаны
  • 50 г твердого сыра
  • соль
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рис варим до полуготовности. Натираем морковь и мелко режем лук. Обжариваем овощи на сковороде.
  2. Рис и зажарку смешиваем. Когда остынет – смешиваем с фаршем
  3. Из смеси делаем небольшие шарики. Картофель чистим и нарезаем кружочками.
  4. Выкладываем на дно смазанной маслом формы слайсы картофеля. Сверху – тефтельки, а наверх – вторую половину картофеля.
  5. Запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах. В это время готовим соус, которым будем заливать запеканку.
  6. Смешиваем сметану, воду, томатную пасту, соль и специи. Заливаем картофель с фаршем и ставим в духовку еще на 35 минут.
  7. Когда картофель свободно протыкается вилкой, посыпаем запеканку тертым сыром и отправляем в духовку буквально на 5 минут. Цель – расплавленный сыр.

Перед подачей можно посыпать запеканку мелко порезанной зеленью – будет очень вкусно. Здесь и мясо, и гарнир сразу, так что ужин готов. Максимум можно быстро нарезать к блюду легкий салат.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Картофель #Запеканка