Запеканка, которая спасет бюджет: сытный ужин из 200 граммов фарша

Необычайно вкусное и питательное блюдо

Запеканки – идеальный вариант быстрого ужина. Если вы уже готовили сочное овощное блюдо, обратите внимание на этот рецепт с рисом.

Такая запеканка быстро готовится, не требует особого труда и экономит ваш бюджет. Рецептом поделились на UaPortal.

Ингредиенты:

200 г говяжьего фарша

500 г картофеля

150 г риса

1 морковь

0,5 луковицы

200 мл воды

1 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сметаны

50 г твердого сыра

соль

специи по вкусу

Способ приготовления:

Рис варим до полуготовности. Натираем морковь и мелко режем лук. Обжариваем овощи на сковороде. Рис и зажарку смешиваем. Когда остынет – смешиваем с фаршем Из смеси делаем небольшие шарики. Картофель чистим и нарезаем кружочками. Выкладываем на дно смазанной маслом формы слайсы картофеля. Сверху – тефтельки, а наверх – вторую половину картофеля. Запекаем в духовке 20 минут при 180 градусах. В это время готовим соус, которым будем заливать запеканку. Смешиваем сметану, воду, томатную пасту, соль и специи. Заливаем картофель с фаршем и ставим в духовку еще на 35 минут. Когда картофель свободно протыкается вилкой, посыпаем запеканку тертым сыром и отправляем в духовку буквально на 5 минут. Цель – расплавленный сыр.

Перед подачей можно посыпать запеканку мелко порезанной зеленью – будет очень вкусно. Здесь и мясо, и гарнир сразу, так что ужин готов. Максимум можно быстро нарезать к блюду легкий салат.