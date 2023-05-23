Нежнейший десерт из клубники: гости будут спрашивать рецепт

Это настолько просто, что будете готовить постоянно

Начинается ягодный сезон. Если вы уже готовили вкусный мохито со смородиной, обязательно попробуйте этот нежный десерт из клубники – тем более что она активно появляется на прилавках.

Десерты из клубники, пожалуй, самые простые – она ведь и так вкусная, без каких-либо приложений. Как подчеркнуть ее вкус сливочным сыром и сливками, рассказывает "Апостроф".

Ингредиенты:

400 г сливочного сыра "Филадельфия";

200 мл сливок (10%);

150 г сахара;

10 г желатина;

200 г свежей клубники;

200 г виноградного сока.

Способ приготовления:

Желатин замачиваем в сливках. Через 10 минут нагреваем его на медленном огне со 100 г сахара. Массу нельзя доводить до кипения. Смешиваем ее с творогом до однородности. Можно пробить блендером. Эту заготовку перекладываем в силиконовую форму. Ставим ее в морозильник на 30 минут. Это будущая основа. Пока она застывает, моем и режем клубнику. Оставшиеся 50 г сахара разогреваем на сухой сковороде. Как только сахар начнет таять, добавляем ягоды и виноградный сок. Всё перемешиваем и готовим около 5-7 минут. Из морозилки достаем творожную основу и заливаем ее клубничным соусом.

Охлаждаем десерт – и можно подавать. Это отличный летний перекус, чтобы заварить себе крепкий кофе и наслаждаться сочетанием вкусов.