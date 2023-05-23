Нежнейший десерт из клубники: гости будут спрашивать рецепт
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Это настолько просто, что будете готовить постоянно
Начинается ягодный сезон. Если вы уже готовили вкусный мохито со смородиной, обязательно попробуйте этот нежный десерт из клубники – тем более что она активно появляется на прилавках.
Десерты из клубники, пожалуй, самые простые – она ведь и так вкусная, без каких-либо приложений. Как подчеркнуть ее вкус сливочным сыром и сливками, рассказывает "Апостроф".
Ингредиенты:
- 400 г сливочного сыра "Филадельфия";
- 200 мл сливок (10%);
- 150 г сахара;
- 10 г желатина;
- 200 г свежей клубники;
- 200 г виноградного сока.
Способ приготовления:
- Желатин замачиваем в сливках. Через 10 минут нагреваем его на медленном огне со 100 г сахара. Массу нельзя доводить до кипения. Смешиваем ее с творогом до однородности. Можно пробить блендером.
- Эту заготовку перекладываем в силиконовую форму. Ставим ее в морозильник на 30 минут. Это будущая основа.
- Пока она застывает, моем и режем клубнику. Оставшиеся 50 г сахара разогреваем на сухой сковороде.
- Как только сахар начнет таять, добавляем ягоды и виноградный сок. Всё перемешиваем и готовим около 5-7 минут. Из морозилки достаем творожную основу и заливаем ее клубничным соусом.
Охлаждаем десерт – и можно подавать. Это отличный летний перекус, чтобы заварить себе крепкий кофе и наслаждаться сочетанием вкусов.