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Нежнейший десерт из клубники: гости будут спрашивать рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Вкусный соус на нежной творожной подушке
Вкусный соус на нежной творожной подушке. Фото Смачно24

Это настолько просто, что будете готовить постоянно

Начинается ягодный сезон. Если вы уже готовили вкусный мохито со смородиной, обязательно попробуйте этот нежный десерт из клубники – тем более что она активно появляется на прилавках.

Десерты из клубники, пожалуй, самые простые – она ведь и так вкусная, без каких-либо приложений. Как подчеркнуть ее вкус сливочным сыром и сливками, рассказывает "Апостроф".

Ингредиенты:

  • 400 г сливочного сыра "Филадельфия";
  • 200 мл сливок (10%);
  • 150 г сахара;
  • 10 г желатина;
  • 200 г свежей клубники;
  • 200 г виноградного сока.

Способ приготовления:

  1. Желатин замачиваем в сливках. Через 10 минут нагреваем его на медленном огне со 100 г сахара. Массу нельзя доводить до кипения. Смешиваем ее с творогом до однородности. Можно пробить блендером.
  2. Эту заготовку перекладываем в силиконовую форму. Ставим ее в морозильник на 30 минут. Это будущая основа.
  3. Пока она застывает, моем и режем клубнику. Оставшиеся 50 г сахара разогреваем на сухой сковороде.
  4. Как только сахар начнет таять, добавляем ягоды и виноградный сок. Всё перемешиваем и готовим около 5-7 минут. Из морозилки достаем творожную основу и заливаем ее клубничным соусом.

Охлаждаем десерт – и можно подавать. Это отличный летний перекус, чтобы заварить себе крепкий кофе и наслаждаться сочетанием вкусов.

Теги:
#Рецепт #Клубника #Десерт #МУС