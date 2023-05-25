На завтрак сбегутся все соседи: рецепт пышного и полезного омлета с зеленым луком

Десять минут — и можно завтракать

Завтрак – это важный прием пищи и желательно его не пропускать. Что приготовить на завтрак — решать только вам, но лучше, чтобы он был питательным, натуральным и вкусным. Еще бы желательно, чтобы готовить его было просто и быстро.

Именно такой завтрак мы вместе с Shuba сегодня и приготовим. Омлет с зеленым луком и сыром готовиться за считанные минуты, но из-за стола ваши домочадцы встанут сытыми и довольными. Готовим превосходный завтрак быстро и без лишней возни.

Как приготовить омлет с зеленым луком и сыром

Ингредиенты на 1 порцию:

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

твердый сыр — 50 г;

молоко 3,2% — 10 мл;

масло сливочное 82% — 10 г;

зеленый лук, пучок — 1 шт.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте и обсушите зеленый лук, порубите мелко ножом. Натрите сыр на средней терке. В глубокой миске смешайте яйца и молоко. Добавьте соль и взбейте до однородности. Добавьте тертый сыр и лук, поперчите. Хорошо перемешайте. Разогрейте в сковороде сливочное масло, вылейте омлет и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавать такой омлет можно как самостоятельное блюдо или же с любимым соусом. Завтракайте и наслаждайтесь!