На завтрак сбегутся все соседи: рецепт пышного и полезного омлета с зеленым луком
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Десять минут — и можно завтракать
Завтрак – это важный прием пищи и желательно его не пропускать. Что приготовить на завтрак — решать только вам, но лучше, чтобы он был питательным, натуральным и вкусным. Еще бы желательно, чтобы готовить его было просто и быстро.
Именно такой завтрак мы вместе с Shuba сегодня и приготовим. Омлет с зеленым луком и сыром готовиться за считанные минуты, но из-за стола ваши домочадцы встанут сытыми и довольными. Готовим превосходный завтрак быстро и без лишней возни.
Как приготовить омлет с зеленым луком и сыром
Ингредиенты на 1 порцию:
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- твердый сыр — 50 г;
- молоко 3,2% — 10 мл;
- масло сливочное 82% — 10 г;
- зеленый лук, пучок — 1 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте и обсушите зеленый лук, порубите мелко ножом.
- Натрите сыр на средней терке.
- В глубокой миске смешайте яйца и молоко. Добавьте соль и взбейте до однородности.
- Добавьте тертый сыр и лук, поперчите. Хорошо перемешайте.
- Разогрейте в сковороде сливочное масло, вылейте омлет и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавать такой омлет можно как самостоятельное блюдо или же с любимым соусом. Завтракайте и наслаждайтесь!