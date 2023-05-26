Рецепт вкуснейших картофельных биточков с секретной начинкой: вы удивитесь, как легко их готовить

Простое в приготовлении, но вкусное и сытное блю

Каких только биточков не придумано опытными кулинарами. Мы уже убедились, что котлеты в картофельной оболочке – это очень вкусно, поэтому сегодня возьмемся за новый необычный рецепт.

Картофельные биточки с необычной начинкой из шпрот от "Файних рецептів" – это не только аппетитно, но и бюджетно. Консервы, овощи, одно яйцо и мука – это все, что вам нужно для потрясающего блюда. Необычная начинка удивит ваших близких, но оторваться от биточков они точно не смогут.

Как приготовить картофельные биточки со шпротами

Ингредиенты:

200 гр шпротов;

10 картофелин;

1 морковка;

1 яйцо;

1,50 ст. л. муки;

1 луковица;

зеленый лук, укроп;

сливочное масло;

растительное масло для жарки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку и морковь очистить, порезать и сварить до готовности. Слить воду и приготовить пюре, добавить сливочное масло и яйцо. Лук очистить и измельчить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко порезать. Шпроты без масла выложить в миску, размять вилкой. Добавить репчатый и зеленый лук, укроп, петрушку и перемешать. С картофельного пюре скатать небольшие шарики диаметром 4,5 см. Сделать в центре каждого углубления, положить по 1 ч. л. начинки, сомкнуть края. В муку можно при желании добавить специи для картофеля. Каждый шарик обвалять в муке и обжарить в разогретом масле до румяной корочки.

Можно удивить семью и друзей котлетами в вафельных коржах. Сытные и аппетитные, их можно подавать даже на праздничный стол.