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Рецепт вкуснейших картофельных биточков с секретной начинкой: вы удивитесь, как легко их готовить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Картофельные биточки с начинкой из шпрот - отличный вариант для перекуса или основного блюда
Картофельные биточки с начинкой из шпрот - отличный вариант для перекуса или основного блюда. Фото fayni-recepty.com.ua

Простое в приготовлении, но вкусное и сытное блю

Каких только биточков не придумано опытными кулинарами. Мы уже убедились, что котлеты в картофельной оболочке – это очень вкусно, поэтому сегодня возьмемся за новый необычный рецепт.

Картофельные биточки с необычной начинкой из шпрот от "Файних рецептів" – это не только аппетитно, но и бюджетно. Консервы, овощи, одно яйцо и мука – это все, что вам нужно для потрясающего блюда. Необычная начинка удивит ваших близких, но оторваться от биточков они точно не смогут.

Как приготовить картофельные биточки со шпротами

Ингредиенты:

  • 200 гр шпротов;
  • 10 картофелин;
  • 1 морковка;
  • 1 яйцо;
  • 1,50 ст. л. муки;
  • 1 луковица;
  • зеленый лук, укроп;
  • сливочное масло;
  • растительное масло для жарки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Картошку и морковь очистить, порезать и сварить до готовности. Слить воду и приготовить пюре, добавить сливочное масло и яйцо.
  2. Лук очистить и измельчить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко порезать.
  3. Шпроты без масла выложить в миску, размять вилкой. Добавить репчатый и зеленый лук, укроп, петрушку и перемешать.
  4. С картофельного пюре скатать небольшие шарики диаметром 4,5 см. Сделать в центре каждого углубления, положить по 1 ч. л. начинки, сомкнуть края.
  5. В муку можно при желании добавить специи для картофеля. Каждый шарик обвалять в муке и обжарить в разогретом масле до румяной корочки.

Можно удивить семью и друзей котлетами в вафельных коржах. Сытные и аппетитные, их можно подавать даже на праздничный стол.

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