Рецепт вкуснейших картофельных биточков с секретной начинкой: вы удивитесь, как легко их готовить
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Простое в приготовлении, но вкусное и сытное блю
Каких только биточков не придумано опытными кулинарами. Мы уже убедились, что котлеты в картофельной оболочке – это очень вкусно, поэтому сегодня возьмемся за новый необычный рецепт.
Картофельные биточки с необычной начинкой из шпрот от "Файних рецептів" – это не только аппетитно, но и бюджетно. Консервы, овощи, одно яйцо и мука – это все, что вам нужно для потрясающего блюда. Необычная начинка удивит ваших близких, но оторваться от биточков они точно не смогут.
Как приготовить картофельные биточки со шпротами
Ингредиенты:
- 200 гр шпротов;
- 10 картофелин;
- 1 морковка;
- 1 яйцо;
- 1,50 ст. л. муки;
- 1 луковица;
- зеленый лук, укроп;
- сливочное масло;
- растительное масло для жарки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку и морковь очистить, порезать и сварить до готовности. Слить воду и приготовить пюре, добавить сливочное масло и яйцо.
- Лук очистить и измельчить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко порезать.
- Шпроты без масла выложить в миску, размять вилкой. Добавить репчатый и зеленый лук, укроп, петрушку и перемешать.
- С картофельного пюре скатать небольшие шарики диаметром 4,5 см. Сделать в центре каждого углубления, положить по 1 ч. л. начинки, сомкнуть края.
- В муку можно при желании добавить специи для картофеля. Каждый шарик обвалять в муке и обжарить в разогретом масле до румяной корочки.
Можно удивить семью и друзей котлетами в вафельных коржах. Сытные и аппетитные, их можно подавать даже на праздничный стол.