Вкусная и полезная альтернатива сладостям: как приготовить яблочную пастилу
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Вы будете уверены в качестве приготовленного десерта
Вкусная и полезная альтернатива магазинным вкусностям — это пастила. Ведь это фрукты и сахар, и ничего лишнего!
К тому же, ароматная домашняя пастила "Файних рецептів" – отличная кулинарная идея для чаепития! Приготовьте совсем недорогой и необычный десерт и удивите гостей!
Как приготовить яблочную пастилу
Ингредиенты:
- 1,50 кг яблок;
- 2 яйца;
- 1,50 ст. сахара;
- сахарная пудра.
Способ приготовления:
- Промываем яблоки, делим их на половинки. Раскладываем на противень.
- Выпекаем яблоки около часа в разогретой до 180°С духовке. Если есть микроволновка – это можно сделать гораздо быстрее.
- Запеченные яблоки перетираем через сито и получаем пюре.
- Добавляем в яблочную массу сахар, размешиваем и оставляем для охлаждения.
- Добавляем в пюре яичные белки и взбиваем до пышного состояния.
- Небольшую часть смеси оставляем в миске. Остальное распределяем тонким слоем по противне с пергаментом.
- Сушим пастилу в приоткрытой духовке около 7-8 часов при температуре 100°С.
- Готовую яблочную пастилу разрезаем на несколько равных частей. Соединяем их друг с другом, промазываем оставшейся массой и формируем аккуратное угощение. Украшаем сахарной пудрой и подаем.
Готовим любимый ароматный кофе и отдыхаем. Приятного аппетита!