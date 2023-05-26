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Вкусная и полезная альтернатива сладостям: как приготовить яблочную пастилу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезная пастила - чудесный десерт к чаю
Полезная пастила - чудесный десерт к чаю. Фото fayni-recepty.com.ua

Вы будете уверены в качестве приготовленного десерта

Вкусная и полезная альтернатива магазинным вкусностям — это пастила. Ведь это фрукты и сахар, и ничего лишнего!

К тому же, ароматная домашняя пастила "Файних рецептів" – отличная кулинарная идея для чаепития! Приготовьте совсем недорогой и необычный десерт и удивите гостей!

Как приготовить яблочную пастилу

Ингредиенты:

  • 1,50 кг яблок;
  • 2 яйца;
  • 1,50 ст. сахара;
  • сахарная пудра.

Способ приготовления:

  1. Промываем яблоки, делим их на половинки. Раскладываем на противень.
  2. Выпекаем яблоки около часа в разогретой до 180°С духовке. Если есть микроволновка – это можно сделать гораздо быстрее.
  3. Запеченные яблоки перетираем через сито и получаем пюре.
  4. Добавляем в яблочную массу сахар, размешиваем и оставляем для охлаждения.
  5. Добавляем в пюре яичные белки и взбиваем до пышного состояния.
  6. Небольшую часть смеси оставляем в миске. Остальное распределяем тонким слоем по противне с пергаментом.
  7. Сушим пастилу в приоткрытой духовке около 7-8 часов при температуре 100°С.
  8. Готовую яблочную пастилу разрезаем на несколько равных частей. Соединяем их друг с другом, промазываем оставшейся массой и формируем аккуратное угощение. Украшаем сахарной пудрой и подаем.

Готовим любимый ароматный кофе и отдыхаем. Приятного аппетита!

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