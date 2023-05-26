Вкусная и полезная альтернатива сладостям: как приготовить яблочную пастилу

Вы будете уверены в качестве приготовленного десерта

Вкусная и полезная альтернатива магазинным вкусностям — это пастила. Ведь это фрукты и сахар, и ничего лишнего!

К тому же, ароматная домашняя пастила "Файних рецептів" – отличная кулинарная идея для чаепития! Приготовьте совсем недорогой и необычный десерт и удивите гостей!

Как приготовить яблочную пастилу

Ингредиенты:

1,50 кг яблок;

2 яйца;

1,50 ст. сахара;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

Промываем яблоки, делим их на половинки. Раскладываем на противень. Выпекаем яблоки около часа в разогретой до 180°С духовке. Если есть микроволновка – это можно сделать гораздо быстрее. Запеченные яблоки перетираем через сито и получаем пюре. Добавляем в яблочную массу сахар, размешиваем и оставляем для охлаждения. Добавляем в пюре яичные белки и взбиваем до пышного состояния. Небольшую часть смеси оставляем в миске. Остальное распределяем тонким слоем по противне с пергаментом. Сушим пастилу в приоткрытой духовке около 7-8 часов при температуре 100°С. Готовую яблочную пастилу разрезаем на несколько равных частей. Соединяем их друг с другом, промазываем оставшейся массой и формируем аккуратное угощение. Украшаем сахарной пудрой и подаем.

Готовим любимый ароматный кофе и отдыхаем. Приятного аппетита!