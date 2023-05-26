Десерт за пять минут: нежный шоколадный мусс без муки и сахара

Быстро готовится, и съедается тоже быстро

Вкусный десерт можно приготовить за 5 минут и лакомиться несколько дней. Этот рецепт особенно пригодится, если сладкого хочется, и нет свободного времени, чтобы готовить полноценный торт.

Этот шоколадный мусс готовится в считанные минуты. Нужны два простых продукта. Десерт понравится и взрослым и детям. Как его готовить, рассказали на ProstoWay.

Ингредиенты:

шоколад – 200 г;

бананы – 2 шт.;

корица – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

Бананы выбираем спелые и мягкие. Шоколад для рецепта берём тот, который нравится. Но с темным шоколадом вкус будет насыщеннее, а аромат глубже. Шоколад растапливаем любым удобным способом: в микроволновке или на водяной бане. Бананы чистим и режем кусочками, смешиваем с шоколадом. Массу взбиваем блендером. Перекладываем в пластиковый сосуд с крышкой, застеленный пергаментом или пленкой. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на несколько часов (лучше на всю ночь). Когда масса стабилизируется, извлекаем ее из формы. Она легко нарезается на порционные кусочки.

Это просто идеальный вариант, если хотите заменить магазинные сладости. Также мы рассказывали, как готовить домашние конфеты.