Пять минут - и готово: простой рецепт легкого салата с клубникой

Пять минут на приготовление — и вы уже наслаждаетесь вкуснейшим блюдом

Наступило время вкусных и легких рецептов — на рынках и в супермаркетах уже вовсю продается свежая зелень и ароматная клубника. Именно такое блюдо сегодня и будем готовить.

Вам не надо ломать голову над тем, что приготовить на ужин — удивительно вкусный салат по рецепту "Главреда" понравится всем вашим близким. Готовить его — 5 минут, а наслаждения и восторга — на весь вечер.

Как приготовить салат с клубникой

Ингредиенты:

зелень (листья сала или руккола) — 100 гр;

помидор — 1 шт.;

ягоды клубники (можно заменить малиной) — 3 шт.;

оливковое масло, соль — по вкусу;

груша — 1 шт.

Способ приготовления:

Зелень хорошо помыть, высушить и порезать сразу в салатник. Грушу помыть, почистить от кожуры и порезать красивыми дольками. Помидоры порезать кубиками. На зелень в красивую тарелку положить дольки груши. Добавить помидор, посолить и полить оливковым маслом. Добавить ягоды клубники или малины по вкусу. В салат по желанию можно добавить сыр с плесенью или фету. Роскошный и очень легкий ужин готов, приятного аппетита!

Перед приготовлением такого потрясающего блюда следует убрать нитраты из продуктов. Сделать это легко с помощью нескольких способов.