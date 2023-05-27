Пять минут - и готово: простой рецепт легкого салата с клубникой
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Пять минут на приготовление — и вы уже наслаждаетесь вкуснейшим блюдом
Наступило время вкусных и легких рецептов — на рынках и в супермаркетах уже вовсю продается свежая зелень и ароматная клубника. Именно такое блюдо сегодня и будем готовить.
Вам не надо ломать голову над тем, что приготовить на ужин — удивительно вкусный салат по рецепту "Главреда" понравится всем вашим близким. Готовить его — 5 минут, а наслаждения и восторга — на весь вечер.
Как приготовить салат с клубникой
Ингредиенты:
- зелень (листья сала или руккола) — 100 гр;
- помидор — 1 шт.;
- ягоды клубники (можно заменить малиной) — 3 шт.;
- оливковое масло, соль — по вкусу;
- груша — 1 шт.
Способ приготовления:
- Зелень хорошо помыть, высушить и порезать сразу в салатник.
- Грушу помыть, почистить от кожуры и порезать красивыми дольками.
- Помидоры порезать кубиками.
- На зелень в красивую тарелку положить дольки груши.
- Добавить помидор, посолить и полить оливковым маслом.
- Добавить ягоды клубники или малины по вкусу.
- В салат по желанию можно добавить сыр с плесенью или фету.
- Роскошный и очень легкий ужин готов, приятного аппетита!
Перед приготовлением такого потрясающего блюда следует убрать нитраты из продуктов. Сделать это легко с помощью нескольких способов.