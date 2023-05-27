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Пять минут - и готово: простой рецепт легкого салата с клубникой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салат с клубникой и рукколой - лучший сезонный ужин
Салат с клубникой и рукколой - лучший сезонный ужин. Фото 1000.menu

Пять минут на приготовление — и вы уже наслаждаетесь вкуснейшим блюдом

Наступило время вкусных и легких рецептов — на рынках и в супермаркетах уже вовсю продается свежая зелень и ароматная клубника. Именно такое блюдо сегодня и будем готовить.

Вам не надо ломать голову над тем, что приготовить на ужин — удивительно вкусный салат по рецепту "Главреда" понравится всем вашим близким. Готовить его — 5 минут, а наслаждения и восторга — на весь вечер.

Как приготовить салат с клубникой

Ингредиенты:

  • зелень (листья сала или руккола) — 100 гр;
  • помидор — 1 шт.;
  • ягоды клубники (можно заменить малиной) — 3 шт.;
  • оливковое масло, соль — по вкусу;
  • груша — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Зелень хорошо помыть, высушить и порезать сразу в салатник.
  2. Грушу помыть, почистить от кожуры и порезать красивыми дольками.
  3. Помидоры порезать кубиками.
  4. На зелень в красивую тарелку положить дольки груши.
  5. Добавить помидор, посолить и полить оливковым маслом.
  6. Добавить ягоды клубники или малины по вкусу.
  7. В салат по желанию можно добавить сыр с плесенью или фету.
  8. Роскошный и очень легкий ужин готов, приятного аппетита!

Перед приготовлением такого потрясающего блюда следует убрать нитраты из продуктов. Сделать это легко с помощью нескольких способов.

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