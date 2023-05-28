Аромат поднимет с кровати даже соседей: рецепт блинчиков с клубникой и творогом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не блюдо, а райское наслаждение
Блины – это аппетитное блюдо, аромат которого пробудит нас даже рано на рассвете. А блины с клубникой и творогом — настоящее наслаждение с весенне-летним вкусом.
Тонкие и очень легкие блины со вкусной начинкой из сладкой клубники и воздушного творожного крема поднимут с кровати любого. Рецепт Shuba поддается разным вариациям: вы можете выбрать ваши любимые фрукты или ягоды, а вместо крема из творога, сметаны и сахара взять шоколадную пасту, растопленный шоколад, сгущенку или заварной крем.
Как приготовить блины с клубникой и творогом
Ингредиенты на 6 порций
Для теста:
- простокваша — 600 мл;
- мука пшеничная — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 40 г;
- масло подсолнечное — 60 г.
Для начинки:
- сыр кисломолочный — 500 г;
- сахар — 100 г;
- сметана — 100 г;
- клубника — 300 г.
Способ приготовления:
- Для теста смешайте молоко с яйцами и сахаром. Добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Напоследок влейте масло и размешайте.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте маслом и жарьте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.
- Для начинки взбейте миксером творог, сметану и сахар. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками.
- На каждый блинчик выкладывайте ложку творожной массы, на нее положите кусочки клубники.
Сверните блины рулетиками и подавайте. Лучше всего блюдо сочетается со сметаной или домашней сгущенкой.