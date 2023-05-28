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Аромат поднимет с кровати даже соседей: рецепт блинчиков с клубникой и творогом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Блины с клубникой и творогом - идеальное блюдо для идеального завтрака
Блины с клубникой и творогом - идеальное блюдо для идеального завтрака. Фото shuba.life

Не блюдо, а райское наслаждение

Блины – это аппетитное блюдо, аромат которого пробудит нас даже рано на рассвете. А блины с клубникой и творогом — настоящее наслаждение с весенне-летним вкусом.

Тонкие и очень легкие блины со вкусной начинкой из сладкой клубники и воздушного творожного крема поднимут с кровати любого. Рецепт Shuba поддается разным вариациям: вы можете выбрать ваши любимые фрукты или ягоды, а вместо крема из творога, сметаны и сахара взять шоколадную пасту, растопленный шоколад, сгущенку или заварной крем.

Как приготовить блины с клубникой и творогом

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

  • простокваша — 600 мл;
  • мука пшеничная — 300 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 40 г;
  • масло подсолнечное — 60 г.

Для начинки:

  • сыр кисломолочный — 500 г;
  • сахар — 100 г;
  • сметана — 100 г;
  • клубника — 300 г.

Способ приготовления:

  1. Для теста смешайте молоко с яйцами и сахаром. Добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Напоследок влейте масло и размешайте.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте маслом и жарьте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Для начинки взбейте миксером творог, сметану и сахар. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками.
  4. На каждый блинчик выкладывайте ложку творожной массы, на нее положите кусочки клубники.

Сверните блины рулетиками и подавайте. Лучше всего блюдо сочетается со сметаной или домашней сгущенкой.

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