Аромат поднимет с кровати даже соседей: рецепт блинчиков с клубникой и творогом

Не блюдо, а райское наслаждение

Блины – это аппетитное блюдо, аромат которого пробудит нас даже рано на рассвете. А блины с клубникой и творогом — настоящее наслаждение с весенне-летним вкусом.

Тонкие и очень легкие блины со вкусной начинкой из сладкой клубники и воздушного творожного крема поднимут с кровати любого. Рецепт Shuba поддается разным вариациям: вы можете выбрать ваши любимые фрукты или ягоды, а вместо крема из творога, сметаны и сахара взять шоколадную пасту, растопленный шоколад, сгущенку или заварной крем.

Как приготовить блины с клубникой и творогом

Ингредиенты на 6 порций

Для теста:

простокваша — 600 мл;

мука пшеничная — 300 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 40 г;

масло подсолнечное — 60 г.

Для начинки:

сыр кисломолочный — 500 г;

сахар — 100 г;

сметана — 100 г;

клубника — 300 г.

Способ приготовления:

Для теста смешайте молоко с яйцами и сахаром. Добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком до однородной массы. Напоследок влейте масло и размешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте маслом и жарьте тонкие блины с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки взбейте миксером творог, сметану и сахар. Клубнику помойте, обсушите и нарежьте кусочками. На каждый блинчик выкладывайте ложку творожной массы, на нее положите кусочки клубники.

Сверните блины рулетиками и подавайте. Лучше всего блюдо сочетается со сметаной или домашней сгущенкой.