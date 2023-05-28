Рецепт копеечной заправки, которая сделает из любого блюда кулинарный шедевр

Пикантность и аромат — вот что преобретет мясо или рыба с этой заправкой

Маринад – это особый компонент, который придает любимому мясу, рыбе или овощам особый вкус: пряный, сладкий, острый. Выбор соуса зависит от вкусовых предпочтений каждого. Его легко и быстро приготовить дома с минимальным набором ингредиентов.

Основными ингредиентами для универсальной заправки по рецепту Uaportal являются петрушка и чеснок. Именно эти два продукта придадут любому блюду пикантности и аппетитности. Попробуйте добавить заправку, и вы не ошибетесь — мясо, овощи или рыба только выиграют!

Как приготовить универсальную заправку из петрушки и чеснока

Ингредиенты:

зелень петрушки – 100 г

чеснок – 10 больших зубчиков

лимонный сок – 1.5 ст. л.;

винный уксус — 1.5 ст. л.;

оливковое масло – 8 ст. л.;

соль – 2 ч. л. или по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте петрушку, добавьте выжатый чеснок и посолите. Перемешайте. Добавьте уксус, лимонный сок и перемешайте. Добавьте растительное масло и перемешайте. Возьмите чистую сухую банку, переложите в нее заправку, закройте крышкой и храните в холодильнике.

Кстати, вкус мяса зависит не только от маринада, но и от того, как оно нарезано. Этот важный вопрос не стоит игнорировать.