Рецепт копеечной заправки, которая сделает из любого блюда кулинарный шедевр
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Пикантность и аромат — вот что преобретет мясо или рыба с этой заправкой
Маринад – это особый компонент, который придает любимому мясу, рыбе или овощам особый вкус: пряный, сладкий, острый. Выбор соуса зависит от вкусовых предпочтений каждого. Его легко и быстро приготовить дома с минимальным набором ингредиентов.
Основными ингредиентами для универсальной заправки по рецепту Uaportal являются петрушка и чеснок. Именно эти два продукта придадут любому блюду пикантности и аппетитности. Попробуйте добавить заправку, и вы не ошибетесь — мясо, овощи или рыба только выиграют!
Как приготовить универсальную заправку из петрушки и чеснока
Ингредиенты:
- зелень петрушки – 100 г
- чеснок – 10 больших зубчиков
- лимонный сок – 1.5 ст. л.;
- винный уксус — 1.5 ст. л.;
- оливковое масло – 8 ст. л.;
- соль – 2 ч. л. или по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте петрушку, добавьте выжатый чеснок и посолите. Перемешайте.
- Добавьте уксус, лимонный сок и перемешайте.
- Добавьте растительное масло и перемешайте.
- Возьмите чистую сухую банку, переложите в нее заправку, закройте крышкой и храните в холодильнике.
Кстати, вкус мяса зависит не только от маринада, но и от того, как оно нарезано. Этот важный вопрос не стоит игнорировать.