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Сметут быстрее, чем будете готовить: рецепт картофельных шариков, которые полюбят даже дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофельные шарики - это вкусно и сытно
Картофельные шарики - это вкусно и сытно. Фото pomidorka.top

Вы больше не будете покупать другую закуску

Крокеты по-французски из картофеля или картофельные шарики – вкусная закуска, которую можно легко приготовить на собственной кухне. Их делают с разными начинками и подают как гарнир или самостоятельное блюдо.

Золотистые и вкуснейшие картофельные шарики в сырном соусе по рецепту Рomidorka приготовить достаточно быстро – для блюда даже не нужно отваривать картошку. Вместе с тем, румяные и ароматные шарики из сырого картофеля получатся нежными, вкусными и очень аппетитными.

Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.;
  • сыр – 2 ломтика;
  • соль – щепотка;
  • пепперони;
  • кукурузный крахмал – 3 ст. л.;
  • паприка – пол ч. л.;
  • сливочное масло – 50 г;
  • молоко – 200 мл;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • вода – 25 мл;
  • мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель очищаем от кожуры и с помощью овощерезки или терки нарезаем на тонкие полоски. Окунаем картофель полностью в воду, даем время намокнуть.
  2. Выливаем воду, солим картофель и посыпаем крахмалом. Перемешиваем компоненты, оставляем картофельную массу на 10 минут.
  3. Из картофельной массы лепим шарики размером менее греческого ореха.
  4. К сливочной смеси добавляем муку, хорошо перемешиваем. Наливаем воду и молоко в смесь, посыпаем паприкой, готовим к загустению.
  5. На сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем измельченный чеснок. К сливочной смеси добавляем муку, хорошо перемешиваем. Наливаем воду и молоко в смесь, посыпаем паприкой, готовим к загустению.
  6. К густому соусу выкладываем ломтики сыра – они должны расплавиться. Снимаем соус с огня и даем остыть.
  7. На сковороду выливаем 100 мл подсолнечного масла, нагреваем при умеренном огне. Обжариваем картофельные шарики со всех сторон до золотистой корочки.

Кстати, такие картофельные шарики можно подавать с домашним кетчупом. Приятного аппетита!

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