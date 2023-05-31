Сметут быстрее, чем будете готовить: рецепт картофельных шариков, которые полюбят даже дети
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Вы больше не будете покупать другую закуску
Крокеты по-французски из картофеля или картофельные шарики – вкусная закуска, которую можно легко приготовить на собственной кухне. Их делают с разными начинками и подают как гарнир или самостоятельное блюдо.
Золотистые и вкуснейшие картофельные шарики в сырном соусе по рецепту Рomidorka приготовить достаточно быстро – для блюда даже не нужно отваривать картошку. Вместе с тем, румяные и ароматные шарики из сырого картофеля получатся нежными, вкусными и очень аппетитными.
Как приготовить сырные шарики
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- сыр – 2 ломтика;
- соль – щепотка;
- пепперони;
- кукурузный крахмал – 3 ст. л.;
- паприка – пол ч. л.;
- сливочное масло – 50 г;
- молоко – 200 мл;
- чеснок – 5 зубчиков;
- вода – 25 мл;
- мука – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель очищаем от кожуры и с помощью овощерезки или терки нарезаем на тонкие полоски. Окунаем картофель полностью в воду, даем время намокнуть.
- Выливаем воду, солим картофель и посыпаем крахмалом. Перемешиваем компоненты, оставляем картофельную массу на 10 минут.
- Из картофельной массы лепим шарики размером менее греческого ореха.
- К сливочной смеси добавляем муку, хорошо перемешиваем. Наливаем воду и молоко в смесь, посыпаем паприкой, готовим к загустению.
- На сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем измельченный чеснок. К сливочной смеси добавляем муку, хорошо перемешиваем. Наливаем воду и молоко в смесь, посыпаем паприкой, готовим к загустению.
- К густому соусу выкладываем ломтики сыра – они должны расплавиться. Снимаем соус с огня и даем остыть.
- На сковороду выливаем 100 мл подсолнечного масла, нагреваем при умеренном огне. Обжариваем картофельные шарики со всех сторон до золотистой корочки.
Кстати, такие картофельные шарики можно подавать с домашним кетчупом. Приятного аппетита!