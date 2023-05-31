Сметут быстрее, чем будете готовить: рецепт картофельных шариков, которые полюбят даже дети

Вы больше не будете покупать другую закуску

Крокеты по-французски из картофеля или картофельные шарики – вкусная закуска, которую можно легко приготовить на собственной кухне. Их делают с разными начинками и подают как гарнир или самостоятельное блюдо.

Золотистые и вкуснейшие картофельные шарики в сырном соусе по рецепту Рomidorka приготовить достаточно быстро – для блюда даже не нужно отваривать картошку. Вместе с тем, румяные и ароматные шарики из сырого картофеля получатся нежными, вкусными и очень аппетитными.

Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

сыр – 2 ломтика;

соль – щепотка;

пепперони;

кукурузный крахмал – 3 ст. л.;

паприка – пол ч. л.;

сливочное масло – 50 г;

молоко – 200 мл;

чеснок – 5 зубчиков;

вода – 25 мл;

мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель очищаем от кожуры и с помощью овощерезки или терки нарезаем на тонкие полоски. Окунаем картофель полностью в воду, даем время намокнуть. Выливаем воду, солим картофель и посыпаем крахмалом. Перемешиваем компоненты, оставляем картофельную массу на 10 минут. Из картофельной массы лепим шарики размером менее греческого ореха. К сливочной смеси добавляем муку, хорошо перемешиваем. Наливаем воду и молоко в смесь, посыпаем паприкой, готовим к загустению. На сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем измельченный чеснок. К сливочной смеси добавляем муку, хорошо перемешиваем. Наливаем воду и молоко в смесь, посыпаем паприкой, готовим к загустению. К густому соусу выкладываем ломтики сыра – они должны расплавиться. Снимаем соус с огня и даем остыть. На сковороду выливаем 100 мл подсолнечного масла, нагреваем при умеренном огне. Обжариваем картофельные шарики со всех сторон до золотистой корочки.

Кстати, такие картофельные шарики можно подавать с домашним кетчупом. Приятного аппетита!