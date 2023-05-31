Рецепт для любого мяса: сочные кусочки под сметанной шубой
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Такая вкусняшка очень быстро готовится
Ароматные котлеты — это, конечно, отлично, но и они надоедают. Предлагаем вам рецепт вкуснейшего мяса в духовке.
С этим способом приготовления любое мясо получается сочным и мягким. А еще готовка занимает не так много времени, как кажется на первый взгляд, пишет "Она".
Ингредиенты:
- Мясо – 900 гр
- Хрен – 1 ст л
- Соль – 1 ч л (неполная)
- соевый соус — 1 ст.л
- Чеснок сухой – 1 ч л (или 4 зубчика свежего)
- Приправы для мяса – 1 ч
- Растительное масло – 1 ст л
Для соуса:
- Лук – 2 шт
- Сметана – 2 ст л
- Горчица – 1 ч л
- Соль — по вкусу
- Сыр – 100 г
Приготовление:
- Мясо режем на кусочки толщиной 1 см. Не отбиваем.
- Для маринада. В миску добавляем 1 ст. л. хрена, соевый соус, немного соли, чеснок и перец. Хорошо все перемешиваем.
- В миску кладем кусочки мяса и перемешиваем, втирая руками маринад в мясо. Закрываем пищевой плёнкой и отправляем на сутки в холодильник.
- Для соуса блендером перебиваем лук, добавляем в него сметану, горчицу, соль. Все хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом или смазываем маслом. Сверху раскладываем мясо, а на него соус.
- Ставим в разогретую вперед духовку и готовим 15 минут при 200 градусах. Затем посыпаем тертым сыром, ставим еще на 10-15 минут.
Когда мясо готово, достаем его из духовки и подаем с любым гарниром. Отлично будет смаковать с нежным картофельным пюре.