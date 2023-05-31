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Рецепт для любого мяса: сочные кусочки под сметанной шубой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальный вариант для праздничного стола
Идеальный вариант для праздничного стола. Фото shuba.life

Такая вкусняшка очень быстро готовится

Ароматные котлеты — это, конечно, отлично, но и они надоедают. Предлагаем вам рецепт вкуснейшего мяса в духовке.

С этим способом приготовления любое мясо получается сочным и мягким. А еще готовка занимает не так много времени, как кажется на первый взгляд, пишет "Она".

Ингредиенты:

  • Мясо – 900 гр
  • Хрен – 1 ст л
  • Соль – 1 ч л (неполная)
  • соевый соус — 1 ст.л
  • Чеснок сухой – 1 ч л (или 4 зубчика свежего)
  • Приправы для мяса – 1 ч
  • Растительное масло – 1 ст л

Для соуса:

  • Лук – 2 шт
  • Сметана – 2 ст л
  • Горчица – 1 ч л
  • Соль — по вкусу
  • Сыр – 100 г

Приготовление:

  1. Мясо режем на кусочки толщиной 1 см. Не отбиваем.
  2. Для маринада. В миску добавляем 1 ст. л. хрена, соевый соус, немного соли, чеснок и перец. Хорошо все перемешиваем.
  3. В миску кладем кусочки мяса и перемешиваем, втирая руками маринад в мясо. Закрываем пищевой плёнкой и отправляем на сутки в холодильник.
  4. Для соуса блендером перебиваем лук, добавляем в него сметану, горчицу, соль. Все хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом или смазываем маслом. Сверху раскладываем мясо, а на него соус.
  5. Ставим в разогретую вперед духовку и готовим 15 минут при 200 градусах. Затем посыпаем тертым сыром, ставим еще на 10-15 минут.

Когда мясо готово, достаем его из духовки и подаем с любым гарниром. Отлично будет смаковать с нежным картофельным пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Праздничный стол