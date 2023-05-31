Рецепт для любого мяса: сочные кусочки под сметанной шубой

Такая вкусняшка очень быстро готовится

Ароматные котлеты — это, конечно, отлично, но и они надоедают. Предлагаем вам рецепт вкуснейшего мяса в духовке.

С этим способом приготовления любое мясо получается сочным и мягким. А еще готовка занимает не так много времени, как кажется на первый взгляд, пишет "Она".

Ингредиенты:

Мясо – 900 гр

Хрен – 1 ст л

Соль – 1 ч л (неполная)

соевый соус — 1 ст.л

Чеснок сухой – 1 ч л (или 4 зубчика свежего)

Приправы для мяса – 1 ч

Растительное масло – 1 ст л

Для соуса:

Лук – 2 шт

Сметана – 2 ст л

Горчица – 1 ч л

Соль — по вкусу

Сыр – 100 г

Приготовление:

Мясо режем на кусочки толщиной 1 см. Не отбиваем. Для маринада. В миску добавляем 1 ст. л. хрена, соевый соус, немного соли, чеснок и перец. Хорошо все перемешиваем. В миску кладем кусочки мяса и перемешиваем, втирая руками маринад в мясо. Закрываем пищевой плёнкой и отправляем на сутки в холодильник. Для соуса блендером перебиваем лук, добавляем в него сметану, горчицу, соль. Все хорошо перемешиваем. Противень застилаем пергаментом или смазываем маслом. Сверху раскладываем мясо, а на него соус. Ставим в разогретую вперед духовку и готовим 15 минут при 200 градусах. Затем посыпаем тертым сыром, ставим еще на 10-15 минут.

Когда мясо готово, достаем его из духовки и подаем с любым гарниром. Отлично будет смаковать с нежным картофельным пюре.