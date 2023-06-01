Накормит сытно всю семью: рецепт необычного омлета с черным хлебом

Двадцать минут — и блюдо готово

Завтрак – важный прием пищи, который нельзя пропускать. Желательно, чтобы этот прием пищи был натуральным, питательным, быстрым в приготовлении и вкусным. Завтрак должен приносить вам хорошее настроение.

Завтрак по рецепту Shuba содержит все, что нужно для идеального начала дня — от белка до полезных жиров и медленно усваиваемых углеводов. Омлет с черным хлебом готовится быстро и требует всего нескольких ингредиентов. Кстати, черный хлеб можно заменить на белый тостовый, ржаной или из цельнозерновой муки — блюдо будет все так же вкусным.

Как приготовить омлет с черным хлебом

Ингредиенты на 4 порции:

яйца куриные — 8 шт.;

хлеб черный — 250 г;

молоко — 150 мл;

томаты — 2 шт.;

масло подсолнечное — 50 мл;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Черный хлеб нарежьте сначала ломтиками, а затем небольшими кубиками. Разогрейте большую сковороду с растительным маслом и обжарьте хлеб, все время помешивая, до золотистого цвета. Яйца вбейте в миску, добавьте молоко, соль, перец и взбейте. Залейте ими поджаренные кубики хлеба, убавьте огонь, накройте крышкой и готовьте несколько минут. Можете в обжаренные кубики хлеба вбить целые яйца и жарить до готовности. Помидоры и зелень промойте и обсушите. Помидоры нарежьте мелкими кубиками, а зелень мелко нашинкуйте. Откройте крышку и равномерно посыпьте омлет помидорами и зеленью. Нарежьте на порции и сразу же подавайте.

А чтобы омлет был пышным, нужно знать несколько секретов. Это идеальный завтрак с минимумом затраченных сил и времени