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Быстро и бюджетно: рецепт закуски из куриных желудочков по-корейски, от которой язык можно проглотить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Куриные желудочки по-корейски - невероятно сытное блюдо
Куриные желудочки по-корейски - невероятно сытное блюдо. Фото cook.net.ua

Блюдо будет таять во рту

Куриные желудочки – уникальный и полезный продукт. Они недорого стоят, а блюда из этого субпродукта получаются вкусными и сытными.

Куриные желудки по-корейски по рецепту Сook получатся сочными на вкус. Кушанье станет изысканным деликатесом на любом столе.

Как приготовить куриные желудочки по-корейски

Ингредиенты:

  • куриные желудочки — 400-500 г;
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • уксус — 1,5 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • приправа для корейской моркови – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриные желудочки вымыть, очистить от пленок и поставить вариться. Когда они закипят, снять пену и тушить до мягкости.
  2. Морковь почистить, промыть и натереть на терке для корейской моркови.
  3. Готовые куриные желудки вынуть из бульона, остудить, порезать тонкой соломкой, добавить в морковь.
  4. Лук нарезать полукольцами и подкалить в растительном масле. Добавить в желудочки.
  5. Добавить приправу для корейской моркови, соевый соус, уксус и пропущенный через пресс чеснок.
  6. Накрыть посуду с блюдом, поставить сверху банку с водой и отправить в холодильник на 2-3 часа, чтобы желудочки промариновались.

Желудочки готовы, приятного аппетита. Подавайте с любимым гарниром и наслаждайтесь вкусным блюдом.

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