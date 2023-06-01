Быстро и бюджетно: рецепт закуски из куриных желудочков по-корейски, от которой язык можно проглотить
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Блюдо будет таять во рту
Куриные желудочки – уникальный и полезный продукт. Они недорого стоят, а блюда из этого субпродукта получаются вкусными и сытными.
Куриные желудки по-корейски по рецепту Сook получатся сочными на вкус. Кушанье станет изысканным деликатесом на любом столе.
Как приготовить куриные желудочки по-корейски
Ингредиенты:
- куриные желудочки — 400-500 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- уксус — 1,5 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу;
- приправа для корейской моркови – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриные желудочки вымыть, очистить от пленок и поставить вариться. Когда они закипят, снять пену и тушить до мягкости.
- Морковь почистить, промыть и натереть на терке для корейской моркови.
- Готовые куриные желудки вынуть из бульона, остудить, порезать тонкой соломкой, добавить в морковь.
- Лук нарезать полукольцами и подкалить в растительном масле. Добавить в желудочки.
- Добавить приправу для корейской моркови, соевый соус, уксус и пропущенный через пресс чеснок.
- Накрыть посуду с блюдом, поставить сверху банку с водой и отправить в холодильник на 2-3 часа, чтобы желудочки промариновались.
Желудочки готовы, приятного аппетита. Подавайте с любимым гарниром и наслаждайтесь вкусным блюдом.