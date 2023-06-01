Быстро и бюджетно: рецепт закуски из куриных желудочков по-корейски, от которой язык можно проглотить

Блюдо будет таять во рту

Куриные желудочки – уникальный и полезный продукт. Они недорого стоят, а блюда из этого субпродукта получаются вкусными и сытными.

Куриные желудки по-корейски по рецепту Сook получатся сочными на вкус. Кушанье станет изысканным деликатесом на любом столе.

Как приготовить куриные желудочки по-корейски

Ингредиенты:

куриные желудочки — 400-500 г;

репчатый лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 2 ст. л.;

уксус — 1,5 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

приправа для корейской моркови – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Куриные желудочки вымыть, очистить от пленок и поставить вариться. Когда они закипят, снять пену и тушить до мягкости. Морковь почистить, промыть и натереть на терке для корейской моркови. Готовые куриные желудки вынуть из бульона, остудить, порезать тонкой соломкой, добавить в морковь. Лук нарезать полукольцами и подкалить в растительном масле. Добавить в желудочки. Добавить приправу для корейской моркови, соевый соус, уксус и пропущенный через пресс чеснок. Накрыть посуду с блюдом, поставить сверху банку с водой и отправить в холодильник на 2-3 часа, чтобы желудочки промариновались.

Желудочки готовы, приятного аппетита. Подавайте с любимым гарниром и наслаждайтесь вкусным блюдом.