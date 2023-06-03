Просто улетный десерт: идеальный рецепт ягодного маршмеллоу из трех ингредиентов

Вкусная сладость без особой возни

Маршмеллоу – это вкусный десерт, напоминающий привычный для нас зефир. Однако в отличие от зефира, эту вкуснятину нужно немного пожевать.

Если вы уже успели полюбить это американское лакомство и хотите научиться готовить его в домашних условиях, мы с Рrostoway поможем. Готовьте и наслаждайтесь!

Как приготовить ягодное маршмеллоу

Ингредиенты:

вода — 150 мл;

желатин – 25 г;

сахар — 180 г;

клубника – 450 г.

Способ приготовления:

Желатин залейте водой и оставьте набухать. Клубнику засыпьте сахаром и взбейте блендером. Смесь поставьте на плиту и доведите до кипения. После появления пузырьков 20-30 секунд проварите и снимите с огня. Добавьте желатин и размешайте до его растворения. Перелейте массу в большую миску и оставьте немного остыть на 20 минут. Тем временем подготовьте форму, в которой будете делать десерт – выстелите ее пищевой пленкой. Смажьте форму маслом без запаха – так десерт можно будет легко достать. Охлажденную ягодную массу взбейте блендером – она должна увеличиться и загустеть. На сбивание массы уйдет около 20 минут. Готовую ягодную массу перелейте в форму, накройте пищевой пленкой, смазанным растительным маслом. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Разрежьте смесь на порционные куски, заварите горячий шоколад и получайте удовольствие. Приятного аппетита!