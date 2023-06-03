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Просто улетный десерт: идеальный рецепт ягодного маршмеллоу из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такое ягодное маршмеллоу вы приготовите без проблем
Такое ягодное маршмеллоу вы приготовите без проблем. Фото prostoway

Вкусная сладость без особой возни

Маршмеллоу – это вкусный десерт, напоминающий привычный для нас зефир. Однако в отличие от зефира, эту вкуснятину нужно немного пожевать.

Если вы уже успели полюбить это американское лакомство и хотите научиться готовить его в домашних условиях, мы с Рrostoway поможем. Готовьте и наслаждайтесь!

Как приготовить ягодное маршмеллоу

Ингредиенты:

  • вода — 150 мл;
  • желатин – 25 г;
  • сахар — 180 г;
  • клубника – 450 г.

Способ приготовления:

  1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.
  2. Клубнику засыпьте сахаром и взбейте блендером.
  3. Смесь поставьте на плиту и доведите до кипения. После появления пузырьков 20-30 секунд проварите и снимите с огня.
  4. Добавьте желатин и размешайте до его растворения. Перелейте массу в большую миску и оставьте немного остыть на 20 минут.
  5. Тем временем подготовьте форму, в которой будете делать десерт – выстелите ее пищевой пленкой. Смажьте форму маслом без запаха – так десерт можно будет легко достать.
  6. Охлажденную ягодную массу взбейте блендером – она должна увеличиться и загустеть. На сбивание массы уйдет около 20 минут.
  7. Готовую ягодную массу перелейте в форму, накройте пищевой пленкой, смазанным растительным маслом. Поставьте в холодильник на несколько часов.

Разрежьте смесь на порционные куски, заварите горячий шоколад и получайте удовольствие. Приятного аппетита!

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