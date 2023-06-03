Легкий ужин за 10 минут: рецепт вкусного бюджетного салата

Вкусно – язык проглотить можно

Легкие, но питательные блюда – то, что нужно для жаркого лета. Если вы уже пробовали хрустящий салат из моркови с мясом, самое время обратить внимание на этот рецепт с фасолью.

Он очень нежный и сытный, а еще очень быстро готовится. При условии, что в холодильнике лежат отварные яйца и морковка, салат нарезать занимает несколько минут. Как его готовить, рассказали на "Она".

Ингредиенты:

фасоль консервированная – 1 банка;

морковь – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 2 ст.л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отваренные вкрутую яйца натираем на большой терке. Там же мелко отварную очищенную морковь. Переводим все в миску, в которой и будем замешивать салат. На мелкой или средней терке натираем плавленый творог. Также натираем 2 зубчика чеснока. Открываем банку красной консервированной фасоли и сливаем из нее всю жидкость. Добавляем в салат. Заправляем блюдо майонезом, солим и перчим по вкусу.

Такой салат можно готовить к ужину или к обеду. Такой салат выручит как в будний день, так и в случае прихода неожиданных гостей. Кстати, мы писали о том, как легко натереть творог.