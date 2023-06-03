Легкий ужин за 10 минут: рецепт вкусного бюджетного салата
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Вкусно – язык проглотить можно
Легкие, но питательные блюда – то, что нужно для жаркого лета. Если вы уже пробовали хрустящий салат из моркови с мясом, самое время обратить внимание на этот рецепт с фасолью.
Он очень нежный и сытный, а еще очень быстро готовится. При условии, что в холодильнике лежат отварные яйца и морковка, салат нарезать занимает несколько минут. Как его готовить, рассказали на "Она".
Ингредиенты:
- фасоль консервированная – 1 банка;
- морковь – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 2 ст.л.;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отваренные вкрутую яйца натираем на большой терке. Там же мелко отварную очищенную морковь. Переводим все в миску, в которой и будем замешивать салат.
- На мелкой или средней терке натираем плавленый творог. Также натираем 2 зубчика чеснока.
- Открываем банку красной консервированной фасоли и сливаем из нее всю жидкость. Добавляем в салат. Заправляем блюдо майонезом, солим и перчим по вкусу.
Такой салат можно готовить к ужину или к обеду. Такой салат выручит как в будний день, так и в случае прихода неожиданных гостей. Кстати, мы писали о том, как легко натереть творог.