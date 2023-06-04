Легкий как пух и нежный как облако: бюджетный рецепт японского чизкейка
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Чизкейк — это творожный десерт, который пользуется большой популярностью во всем мире. В каждой стране есть свои рецепты его приготовления.
Но только чизкейк по-японски по рецепту Uaportal обладает такой легкостью и нежностью. Его секрет заключается в добавлении взбитых белков, придающих десерту воздушность.
Как приготовить японский чизкейк
Ингредиенты:
- 250 г сливочного сыра;
- 60 граммов сливочного масла;
- 100 миллилитров молока;
- 6 яиц;
- 60 граммов муки;
- 20 г кукурузного крахмала;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 1/4 чайной ложки лимонного сока;
- 140 г сахара;
- сахарная пудра для украшения.
Способ приготовления:
- Духовку установите 160 градусов. Форму для чизкейка возьмите диаметром 20 сантиметров и выстелите ее пергаментом.
- Положите сыр, масло и молоко в кастрюлю и нагрейте их на маленьком огне постоянно помешивая.
- Отставьте в сторону и дождитесь охлаждения.
- Отделите желтки от белков и положите их в большую миску. Добавьте муку, крахмал, соль и лимонный сок и перемешайте венчиком. Добавьте творожную смесь и перемешайте до однородности.
- Положите белки в миску и взбейте, медленно добавляя сахар до образования пиков. Треть белков добавьте в сырную смесь и аккуратно перемешайте. Затем добавьте вторую полицию белков.
- Перелейте смесь в форму для выпечки, а ее поставьте в жаропрочную миску или форму большего диаметра и налейте в нее горячую воду до половины. Отправьте в духовку в час. По истечении времени выпекания подержите чизкейк в духовке еще 15 минут со слегка открытой дверцей.
- Извлеките из формы, дождитесь охлаждения и посыпьте сахарной пудрой.
Приготовьте любимый кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!