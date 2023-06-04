Укр

Легкий как пух и нежный как облако: бюджетный рецепт японского чизкейка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самый нежный из всех чизкейк по-японски
Самый нежный из всех чизкейк по-японски. Фото focus.ua

Попробуйте — и вы забудете другие рецепты

Чизкейк — это творожный десерт, который пользуется большой популярностью во всем мире. В каждой стране есть свои рецепты его приготовления.

Но только чизкейк по-японски по рецепту Uaportal обладает такой легкостью и нежностью. Его секрет заключается в добавлении взбитых белков, придающих десерту воздушность.

Как приготовить японский чизкейк

Ингредиенты:

  • 250 г сливочного сыра;
  • 60 граммов сливочного масла;
  • 100 миллилитров молока;
  • 6 яиц;
  • 60 граммов муки;
  • 20 г кукурузного крахмала;
  • 1/4 чайной ложки соли;
  • 1/4 чайной ложки лимонного сока;
  • 140 г сахара;
  • сахарная пудра для украшения.

Способ приготовления:

  1. Духовку установите 160 градусов. Форму для чизкейка возьмите диаметром 20 сантиметров и выстелите ее пергаментом.
  2. Положите сыр, масло и молоко в кастрюлю и нагрейте их на маленьком огне постоянно помешивая.
  3. Отставьте в сторону и дождитесь охлаждения.
  4. Отделите желтки от белков и положите их в большую миску. Добавьте муку, крахмал, соль и лимонный сок и перемешайте венчиком. Добавьте творожную смесь и перемешайте до однородности.
  5. Положите белки в миску и взбейте, медленно добавляя сахар до образования пиков. Треть белков добавьте в сырную смесь и аккуратно перемешайте. Затем добавьте вторую полицию белков.
  6. Перелейте смесь в форму для выпечки, а ее поставьте в жаропрочную миску или форму большего диаметра и налейте в нее горячую воду до половины. Отправьте в духовку в час. По истечении времени выпекания подержите чизкейк в духовке еще 15 минут со слегка открытой дверцей.
  7. Извлеките из формы, дождитесь охлаждения и посыпьте сахарной пудрой.

Приготовьте любимый кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Чизкейк #Готовим дома