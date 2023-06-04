Легкий как пух и нежный как облако: бюджетный рецепт японского чизкейка

Попробуйте — и вы забудете другие рецепты

Чизкейк — это творожный десерт, который пользуется большой популярностью во всем мире. В каждой стране есть свои рецепты его приготовления.

Но только чизкейк по-японски по рецепту Uaportal обладает такой легкостью и нежностью. Его секрет заключается в добавлении взбитых белков, придающих десерту воздушность.

Как приготовить японский чизкейк

Ингредиенты:

250 г сливочного сыра;

60 граммов сливочного масла;

100 миллилитров молока;

6 яиц;

60 граммов муки;

20 г кукурузного крахмала;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки лимонного сока;

140 г сахара;

сахарная пудра для украшения.

Способ приготовления:

Духовку установите 160 градусов. Форму для чизкейка возьмите диаметром 20 сантиметров и выстелите ее пергаментом. Положите сыр, масло и молоко в кастрюлю и нагрейте их на маленьком огне постоянно помешивая. Отставьте в сторону и дождитесь охлаждения. Отделите желтки от белков и положите их в большую миску. Добавьте муку, крахмал, соль и лимонный сок и перемешайте венчиком. Добавьте творожную смесь и перемешайте до однородности. Положите белки в миску и взбейте, медленно добавляя сахар до образования пиков. Треть белков добавьте в сырную смесь и аккуратно перемешайте. Затем добавьте вторую полицию белков. Перелейте смесь в форму для выпечки, а ее поставьте в жаропрочную миску или форму большего диаметра и налейте в нее горячую воду до половины. Отправьте в духовку в час. По истечении времени выпекания подержите чизкейк в духовке еще 15 минут со слегка открытой дверцей. Извлеките из формы, дождитесь охлаждения и посыпьте сахарной пудрой.

Приготовьте любимый кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!