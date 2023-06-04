Самый быстрый и простой рецепт приготовления спаржи от Евгения Клопотенко

Спаржа вкусна как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира

Сезон украинской спаржи длится долго. Это растение очень вкусное, а еще там очень много полезных веществ. Однако, чтобы почувствовать вкус в полной мере нужно правильно приготовить спаржу.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился самым вкусным рецептом приготовления спаржи. Он предупреждает, что спаржа готовиться быстро. Поэтому когда вы ее готовите, не отходите от плиты, иначе спаржа станет мягкой и не вкусной.

Как приготовить спаржу

Нижняя часть спаржи — самая твердая и жевать ее не очень приятно. Поэтому для начала нужно отрезать нижнюю часть — это около 2-3 сантиметров снизу. Дальше нужно очистить спаржу. Но это можно делать не всегда, а только в случае, если верхний слой стебля очень твердый. Чистить лучше всего в нижней части, вверху она очень нежная и мягкая.

Затем спаржу нужно бланшировать в подсоленной кипящей воде в течение не более 1 минуты. Сразу после этого достаньте спаржу и переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить приготовление. Затем выложите спаржу на бумажное полотенце, чтобы вода впиталась

Блюдо уже готово. Однако, чтобы получить максимум вкуса, дополнительно обжарьте спаржу на сливочном масле в течение 1-2 минут. Обязательно попробуйте — получится просто божественно.

А если подать спаржу со вкусным и полезным соусом — от желающих съесть ее отбоя не будет. Приятного аппетита!