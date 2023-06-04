Идеальный в жару: простой рецепт холодного супа из кабачков

Никаких лишних сантиметров на боках!

В летний период можно баловать домашних не только привычной окрошкой. Сейчас существует множество изысканных и интересных холодных супов, которые никого не оставят равнодушными.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить суп-пюре из кабачков по рецепту Рrostoway. Это легкое ароматное блюдо не только утолит ваш голод и поможет вам не набрать лишний вес, потому что суп очень диетический. Приготовьте суп из кабачков – и он обязательно вам понравится.

Как приготовить суп из кабачков

Ингредиенты:

1 литр бульона (лучше всего подойдет овощной или куриный);

3 кабачки;

1 лук;

1зубчик чеснока;

1 ложка масла (оливковое или подсолнечное без запаха);

специи;

йогурт или сметана для подачи.

Способ приготовления:

Лук нарежьте, чеснок очень размельчите или пропустите через пресс. Обжарьте. Кабачки почистьте и нашинкуйте, затем обжарьте в оливковом масле. Через 5-7 минут в эту кастрюлю влейте предварительно подготовленный бульон, перемешайте, добавьте обжаренный лук с чесноком и специями. Дождитесь, пока суп закипит, прикройте содержимое крышкой. Сделайте огонь минимальным и варите 15 минут. Если кабачки стали мягкими, погружным блендером измельчите суп до однородной консистенции. Подавайте охлажденным с натуральным йогуртом и свежей зеленью.

Если в суп вы подадите хлеб в рукаве, близкие просто расцелуют вас. Готовьте с удовольствием и комплименты.