Укр

Идеальный в жару: простой рецепт холодного супа из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой суп из кабачков станет достойной альтернативой окрошке
Такой суп из кабачков станет достойной альтернативой окрошке. Фото prostoway

Никаких лишних сантиметров на боках!

В летний период можно баловать домашних не только привычной окрошкой. Сейчас существует множество изысканных и интересных холодных супов, которые никого не оставят равнодушными.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить суп-пюре из кабачков по рецепту Рrostoway. Это легкое ароматное блюдо не только утолит ваш голод и поможет вам не набрать лишний вес, потому что суп очень диетический. Приготовьте суп из кабачков – и он обязательно вам понравится.

Как приготовить суп из кабачков

Ингредиенты:

  • 1 литр бульона (лучше всего подойдет овощной или куриный);
  • 3 кабачки;
  • 1 лук;
  • 1зубчик чеснока;
  • 1 ложка масла (оливковое или подсолнечное без запаха);
  • специи;
  • йогурт или сметана для подачи.

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте, чеснок очень размельчите или пропустите через пресс. Обжарьте.
  2. Кабачки почистьте и нашинкуйте, затем обжарьте в оливковом масле.
  3. Через 5-7 минут в эту кастрюлю влейте предварительно подготовленный бульон, перемешайте, добавьте обжаренный лук с чесноком и специями.
  4. Дождитесь, пока суп закипит, прикройте содержимое крышкой. Сделайте огонь минимальным и варите 15 минут.
  5. Если кабачки стали мягкими, погружным блендером измельчите суп до однородной консистенции.
  6. Подавайте охлажденным с натуральным йогуртом и свежей зеленью.

Если в суп вы подадите хлеб в рукаве, близкие просто расцелуют вас. Готовьте с удовольствием и комплименты.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Суп-пюре #Готовим дома