Идеальный в жару: простой рецепт холодного супа из кабачков
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Никаких лишних сантиметров на боках!
В летний период можно баловать домашних не только привычной окрошкой. Сейчас существует множество изысканных и интересных холодных супов, которые никого не оставят равнодушными.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить суп-пюре из кабачков по рецепту Рrostoway. Это легкое ароматное блюдо не только утолит ваш голод и поможет вам не набрать лишний вес, потому что суп очень диетический. Приготовьте суп из кабачков – и он обязательно вам понравится.
Как приготовить суп из кабачков
Ингредиенты:
- 1 литр бульона (лучше всего подойдет овощной или куриный);
- 3 кабачки;
- 1 лук;
- 1зубчик чеснока;
- 1 ложка масла (оливковое или подсолнечное без запаха);
- специи;
- йогурт или сметана для подачи.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте, чеснок очень размельчите или пропустите через пресс. Обжарьте.
- Кабачки почистьте и нашинкуйте, затем обжарьте в оливковом масле.
- Через 5-7 минут в эту кастрюлю влейте предварительно подготовленный бульон, перемешайте, добавьте обжаренный лук с чесноком и специями.
- Дождитесь, пока суп закипит, прикройте содержимое крышкой. Сделайте огонь минимальным и варите 15 минут.
- Если кабачки стали мягкими, погружным блендером измельчите суп до однородной консистенции.
- Подавайте охлажденным с натуральным йогуртом и свежей зеленью.
Если в суп вы подадите хлеб в рукаве, близкие просто расцелуют вас. Готовьте с удовольствием и комплименты.