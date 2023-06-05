Измените один ингредиент - и вы не узнаете мамину окрошку: необычный рецепт классического блюда

Блюдо получается сытным, пикантным и достаточно прохладным

Возможно, единственный способ спастись от летней жары и насытиться – это мамина окрошка. Однако любимое блюдо можно разнообразить, и мы вам расскажем как.

Мы привыкли готовить окрошку на кефире, квасе и сметане. Но попробуйте заменить их на томатный сок – и вы не узнаете блюдо! Готовить ее по рецепту "Це Смак" тоже достаточно просто. Такая окрошка не нуждается в обязательных ингредиентах — например, мясо можно заменить вареной колбасой или субпродуктами. Главное – готовить с удовольствием любимые блюда.

Как приготовить окрошку с томатным соком

Ингредиенты на 5 порций:

картофель – 3-4 шт.;

морковь – 2 шт.;

яйцо – 2 шт.;

зеленый лук – 20 г;

огурцы – 1 шт.;

огурцы соленые – 2 шт.;

колбаса вареная – 200 г;

томатный сок – 800 мл;

рассол огуречный – 200 мл;

лимон – 0,5 шт.;

красный перец молотый, горчица, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите и очистите картофель, морковь и яйца. Нарежьте их маленькими кубиками. Также измельчите свежие и соленые огурцы. Зеленый лук вместе с луковицей порежьте. Если вы используете мясо вместо колбасы, отварите, также измельчите. Все подготовленные ингредиенты посолите и смешайте в одной емкости. Отдельно смешайте томатный сок с рассолом. К жидкой смеси добавьте сок половины лимона и немного красного перца. Охладите заправку в холодильнике. Перед самой подачей на стол залейте ингредиенты окрошки заправкой.

К первому блюду будет уместно подать домашний хлеб, приготовленный в рукаве. Кушайте и наслаждайтесь!