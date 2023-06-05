Измените один ингредиент - и вы не узнаете мамину окрошку: необычный рецепт классического блюда
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Блюдо получается сытным, пикантным и достаточно прохладным
Возможно, единственный способ спастись от летней жары и насытиться – это мамина окрошка. Однако любимое блюдо можно разнообразить, и мы вам расскажем как.
Мы привыкли готовить окрошку на кефире, квасе и сметане. Но попробуйте заменить их на томатный сок – и вы не узнаете блюдо! Готовить ее по рецепту "Це Смак" тоже достаточно просто. Такая окрошка не нуждается в обязательных ингредиентах — например, мясо можно заменить вареной колбасой или субпродуктами. Главное – готовить с удовольствием любимые блюда.
Как приготовить окрошку с томатным соком
Ингредиенты на 5 порций:
- картофель – 3-4 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- зеленый лук – 20 г;
- огурцы – 1 шт.;
- огурцы соленые – 2 шт.;
- колбаса вареная – 200 г;
- томатный сок – 800 мл;
- рассол огуречный – 200 мл;
- лимон – 0,5 шт.;
- красный перец молотый, горчица, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите и очистите картофель, морковь и яйца. Нарежьте их маленькими кубиками.
- Также измельчите свежие и соленые огурцы. Зеленый лук вместе с луковицей порежьте.
- Если вы используете мясо вместо колбасы, отварите, также измельчите.
- Все подготовленные ингредиенты посолите и смешайте в одной емкости.
- Отдельно смешайте томатный сок с рассолом. К жидкой смеси добавьте сок половины лимона и немного красного перца. Охладите заправку в холодильнике.
- Перед самой подачей на стол залейте ингредиенты окрошки заправкой.
К первому блюду будет уместно подать домашний хлеб, приготовленный в рукаве. Кушайте и наслаждайтесь!