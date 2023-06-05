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Измените один ингредиент - и вы не узнаете мамину окрошку: необычный рецепт классического блюда

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Освежающая и питательная окрошка с томатным соком
Освежающая и питательная окрошка с томатным соком. Фото shuba.life

Блюдо получается сытным, пикантным и достаточно прохладным

Возможно, единственный способ спастись от летней жары и насытиться – это мамина окрошка. Однако любимое блюдо можно разнообразить, и мы вам расскажем как.

Мы привыкли готовить окрошку на кефире, квасе и сметане. Но попробуйте заменить их на томатный сок – и вы не узнаете блюдо! Готовить ее по рецепту "Це Смак" тоже достаточно просто. Такая окрошка не нуждается в обязательных ингредиентах — например, мясо можно заменить вареной колбасой или субпродуктами. Главное – готовить с удовольствием любимые блюда.

Как приготовить окрошку с томатным соком

Ингредиенты на 5 порций:

  • картофель – 3-4 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • зеленый лук – 20 г;
  • огурцы – 1 шт.;
  • огурцы соленые – 2 шт.;
  • колбаса вареная – 200 г;
  • томатный сок – 800 мл;
  • рассол огуречный – 200 мл;
  • лимон – 0,5 шт.;
  • красный перец молотый, горчица, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварите и очистите картофель, морковь и яйца. Нарежьте их маленькими кубиками.
  2. Также измельчите свежие и соленые огурцы. Зеленый лук вместе с луковицей порежьте.
  3. Если вы используете мясо вместо колбасы, отварите, также измельчите.
  4. Все подготовленные ингредиенты посолите и смешайте в одной емкости.
  5. Отдельно смешайте томатный сок с рассолом. К жидкой смеси добавьте сок половины лимона и немного красного перца. Охладите заправку в холодильнике.
  6. Перед самой подачей на стол залейте ингредиенты окрошки заправкой.

К первому блюду будет уместно подать домашний хлеб, приготовленный в рукаве. Кушайте и наслаждайтесь!

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#Рецепт #Окрошка #Томатный сок #Готовим дома