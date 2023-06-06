Сочная запеканка с курицей: домашние влюбятся в этот ужин
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Маленькие детали делают это блюдо особенным
После такого ужина домашние точно попросят добавку. Запеканки – это очень просто. Если вы готовили сочное блюдо, обратите внимание на этот рецепт с картофелем и курицей.
Все продукты просты, но маленькие уловки делают это блюдо особенным. Нежное сочетание картофеля, курицы и томатов всегда беспроигрышно для легкого ужина. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г;
- лук – 2 шт;
- картофель – 5-6 шт;
- помидоры – 2 шт;
- яйца – 2 шт;
- сыр твердый – 150 г;
- молоко – 150 мл;
- чеснок – 4-5 зубчиков;
- майонез или сметана – 3 ст.л.;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Добавляем к мясу любые специи по своему вкусу. Солить не надо – вместо этого заливаем курицу соевым соусом. Добавляем молоко и оставляем мясо мариноваться.
- Лук нарезаем произвольными одинаковыми кусочками. Тонкими полукольцами нарезаем помидоры.
- Картошку чистим, нарезаем тоненькими слайсами. Включаем духовой шкаф на 180 градусов. Она должна прогреться.
- Дно формы слегка смазываем растительным маслом. Первым слоем выкладываем картофель, слегка солим и перчим его. Выкладываем лук и поверх нее кусочки курицы без маринада.
- Яйца смешиваем со сметаной или молоком – это будет заливка. Хорошо взбиваем и заливаем в форму.
- Выкладываем помидоры. Пропускаем чеснок через пресс и распределяем его по томатам.
- Ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности картофеля.
- Время выпечки зависит от вашей духовки, в общей сложности это примерно 50-60 минут. За 10-15 минут до приготовления добавляем тертый сыр.
Запеканка получается сочная, ароматная, яркая и очень вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить бутерброды с сардинами.