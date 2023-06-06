Сочная запеканка с курицей: домашние влюбятся в этот ужин

Маленькие детали делают это блюдо особенным

После такого ужина домашние точно попросят добавку. Запеканки – это очень просто. Если вы готовили сочное блюдо, обратите внимание на этот рецепт с картофелем и курицей.

Все продукты просты, но маленькие уловки делают это блюдо особенным. Нежное сочетание картофеля, курицы и томатов всегда беспроигрышно для легкого ужина. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г;

лук – 2 шт;

картофель – 5-6 шт;

помидоры – 2 шт;

яйца – 2 шт;

сыр твердый – 150 г;

молоко – 150 мл;

чеснок – 4-5 зубчиков;

майонез или сметана – 3 ст.л.;

соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Добавляем к мясу любые специи по своему вкусу. Солить не надо – вместо этого заливаем курицу соевым соусом. Добавляем молоко и оставляем мясо мариноваться. Лук нарезаем произвольными одинаковыми кусочками. Тонкими полукольцами нарезаем помидоры. Картошку чистим, нарезаем тоненькими слайсами. Включаем духовой шкаф на 180 градусов. Она должна прогреться. Дно формы слегка смазываем растительным маслом. Первым слоем выкладываем картофель, слегка солим и перчим его. Выкладываем лук и поверх нее кусочки курицы без маринада. Яйца смешиваем со сметаной или молоком – это будет заливка. Хорошо взбиваем и заливаем в форму. Выкладываем помидоры. Пропускаем чеснок через пресс и распределяем его по томатам. Ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности картофеля. Время выпечки зависит от вашей духовки, в общей сложности это примерно 50-60 минут. За 10-15 минут до приготовления добавляем тертый сыр.

Запеканка получается сочная, ароматная, яркая и очень вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить бутерброды с сардинами.