Съедобный ближневосточный сувенир своими руками: порадуйте детей рахат-лукумом по этому рецепту

Именно это блюдо привозят в качестве сувенира из Турции

Рахат-лукум настолько известен, что уже стал синонимом чего-то сладкого и изысканного. Его часто покупают как вкусный сувенир на Ближнем Востоке.

Хотя рахат-лукум и выглядит, как сложное блюдо на самом деле готовить его можно приготовить на собственной кухне. Магазинная сладость может содержать консерванты для продления срока годности. Во время приготовления такой сладости дома по рецепту "Мета" они не используются, поэтому лучше съедать вкуснятину быстрее.

Как приготовить рахат-лукум

Ингредиенты:

2 стакана сахара;

1 стакан воды;

1/4 ч. л. лимонной кислоты;

1 стакан крахмала кукурузного;

1/2 ч. л. ароматизатора на выбор (ваниль, розовая вода, мята и т.д.);

1/2 стакана орехов на выбор (фисташки, миндаль, грецкий орех и т.д.);

сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, воду и лимонную кислоту. Доведите до кипения на среднем огне, помешивая, чтобы сахар растворился. Снизьте огонь и варите без помешивания до достижения температуры 115°С. В миске смешайте крахмал и щепотку лимонной кислоты. Постепенно добавляйте эту смесь в сироп, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комочков. Варите на слабом огне, помешивая деревянной ложкой до загустения массы (примерно 40 минут). Добавьте ароматизатор и орехи и хорошо перемешайте. Выложите массу в форму, выстланную пергаментной бумагой или смазанную маслом. Разровняйте поверхность и оставьте остывать на несколько часов или на ночь. Посыпьте поверхность рахат-лукума сахарной пудрой и нарежьте на квадратики. Обваляйте каждый кусочек в сахарной пудре и сложите в банку или контейнер с крышкой.

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