Не нужно метаться по кухне: для этого варенья из киви понадобиться только три ингредиента
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Отличное дополнение к любимой выпечке
Варенье из киви — это отличная начинка для любимых пирогов и корзинок из теста! Но чтобы насладиться его вкусом, вам не нужно ничего, кроме ложки.
Варенье из киви — это способ сохранить вкус этого фрукта надолго, даже когда его сезон закончился. Даже спелый киви имеет характерный кисловатый вкус. Если вам больше нравится сладкое варенье, Shuba рекомендует увеличить количество сахара в рецепте до 700 граммов. Но будьте осторожны: если вы добавите больше, то не почувствуете вкус киви.
Как приготовить варенье из киви
Ингредиенты на 6 порций:
- киви — 1 кг;
- сахар — 600 г;
- лимон, сок — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Киви очистите и нарежьте кубиками, положите в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте.
- Дайте постоять пару часов, чтобы киви пустило сок, накрыв кастрюлю пищевой пленкой.
- Затем доведите варенье до кипения и готовьте на маленьком огне, помешивая в течение 40 минут. Следите за тем, чтобы оно достигло нужной консистенции.
- Разложите варенье из киви в стерилизованные банки, закупорьте крышками. Храните в темном прохладном месте.
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