Не нужно метаться по кухне: для этого варенья из киви понадобиться только три ингредиента

Отличное дополнение к любимой выпечке

Варенье из киви — это отличная начинка для любимых пирогов и корзинок из теста! Но чтобы насладиться его вкусом, вам не нужно ничего, кроме ложки.

Варенье из киви — это способ сохранить вкус этого фрукта надолго, даже когда его сезон закончился. Даже спелый киви имеет характерный кисловатый вкус. Если вам больше нравится сладкое варенье, Shuba рекомендует увеличить количество сахара в рецепте до 700 граммов. Но будьте осторожны: если вы добавите больше, то не почувствуете вкус киви.

Как приготовить варенье из киви

Ингредиенты на 6 порций:

киви — 1 кг;

сахар — 600 г;

лимон, сок — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Киви очистите и нарежьте кубиками, положите в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте. Дайте постоять пару часов, чтобы киви пустило сок, накрыв кастрюлю пищевой пленкой. Затем доведите варенье до кипения и готовьте на маленьком огне, помешивая в течение 40 минут. Следите за тем, чтобы оно достигло нужной консистенции. Разложите варенье из киви в стерилизованные банки, закупорьте крышками. Храните в темном прохладном месте.

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