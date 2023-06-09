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Аромат и польза в одном рецепте: как приготовить необычный компот из цветов акации

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Компот из цветов акации - это вкусно, ароматно и полезно
Компот из цветов акации - это вкусно, ароматно и полезно. Фото smachno.ua

Запах лета в банках

Во время цветения акации все вокруг нас наполняется приятным сладким ароматом. Давайте сохраним этот запах на зиму и приготовим необычный компот. Душистый напиток с приятной кислинкой всегда напомнит нам о цветущем солнечном лете.

Такой компот невероятно полезен — соцветия акации обладают противовоспалительными, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами. Да и приготовить его по рецепту Uaportal просто. Вам понадобится немного ингредиентов и немного времени. Приведенные пропорции рассчитаны на 3-литровую банку.

Как приготовить компот из акации

Ингредиенты:

  • 5 штук соцветий акации;
  • четверть апельсина;
  • 3 л. воды;
  • 150 г сахара;
  • 1 ч. л. лимонной кислоты;
  • мята.

Способ приготовления:

  1. Простерилизуйте банки и крышки кипятком.
  2. Промойте мяту и веточки акации.
  3. Разложите в банки по пять соцветий акации, нарежьте апельсин на кружочки, добавьте мяту, сахар и лимонную кислоту. Залейте банки кипятком вверх. Закройте крышками.
  4. Переверните банки и оберните пледом. Через несколько часов банки можно перенести в холодное место.

А вот банки простерилизовать можно не только парой. Есть много способов подготовить тару к использованию.

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