Аромат и польза в одном рецепте: как приготовить необычный компот из цветов акации
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Запах лета в банках
Во время цветения акации все вокруг нас наполняется приятным сладким ароматом. Давайте сохраним этот запах на зиму и приготовим необычный компот. Душистый напиток с приятной кислинкой всегда напомнит нам о цветущем солнечном лете.
Такой компот невероятно полезен — соцветия акации обладают противовоспалительными, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами. Да и приготовить его по рецепту Uaportal просто. Вам понадобится немного ингредиентов и немного времени. Приведенные пропорции рассчитаны на 3-литровую банку.
Как приготовить компот из акации
Ингредиенты:
- 5 штук соцветий акации;
- четверть апельсина;
- 3 л. воды;
- 150 г сахара;
- 1 ч. л. лимонной кислоты;
- мята.
Способ приготовления:
- Простерилизуйте банки и крышки кипятком.
- Промойте мяту и веточки акации.
- Разложите в банки по пять соцветий акации, нарежьте апельсин на кружочки, добавьте мяту, сахар и лимонную кислоту. Залейте банки кипятком вверх. Закройте крышками.
- Переверните банки и оберните пледом. Через несколько часов банки можно перенести в холодное место.
А вот банки простерилизовать можно не только парой. Есть много способов подготовить тару к использованию.