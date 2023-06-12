Такие лягушки быстро поскачут к вам в рот: рецепт необычной сладости из мира Гарри Поттера

Вы точно захотите их отведать еще!

Наверняка каждый фанат Гарри Поттера мечтал попробовать вкусные, сладкие и мегашоколадные лягушки из книги или фильма "Гарри Поттер и философский камень". Хотели — получайте рецепт!

Эти мармеладные лягушки в шоколадной глазури по рецепту Shuba убегут со стола разве что в рот. Такую покрытую шоколадом сладость из кокосового масла и какао вы точно захотите отведать еще.

Как приготовить шоколадные лягушки

Ингредиенты на 8 порций:

холодная вода — 1/4 стакана;

желатин — 70 г;

какао-порошок — 60 г;

кокосовое масло — 100 г;

сахар — 45 г;

кленовый сироп — 60 г;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

кипяток — 170 мл

Покрытие:

шоколад черный — 140 г;

какао-масло — 1 ч. л.

Способ приготовления:

В чаше миксера смешайте холодную воду и желатин и дайте ему набухнуть в течение 5 минут. Тем временем немного смажьте маслом силиконовые формы для лягушек. Туда же добавьте какао-порошок, кокосовое масло, сахар, сироп и ванильный экстракт. Перемешайте до однородности. На медленной скорости вмешайте кипяток и перемешайте до полной однородности. Вылейте шоколадную смесь в форму. Охладите до твердого состояния около 3 часов. Извлеките лягушек, положите на тарелку и поставьте в холодильник, пока они не понадобятся. Сделайте шоколадную глазурь: растопите шоколад и какао-масло над горячей водой. Когда тесто станет однородным, быстро окуните шоколадных лягушек по одной в шоколад.

Поместите их на противень или пергаментную бумагу, охладите и подавайте к любимому кофе. Приятного аппетита!