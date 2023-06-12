Такие лягушки быстро поскачут к вам в рот: рецепт необычной сладости из мира Гарри Поттера
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Вы точно захотите их отведать еще!
Наверняка каждый фанат Гарри Поттера мечтал попробовать вкусные, сладкие и мегашоколадные лягушки из книги или фильма "Гарри Поттер и философский камень". Хотели — получайте рецепт!
Эти мармеладные лягушки в шоколадной глазури по рецепту Shuba убегут со стола разве что в рот. Такую покрытую шоколадом сладость из кокосового масла и какао вы точно захотите отведать еще.
Как приготовить шоколадные лягушки
Ингредиенты на 8 порций:
- холодная вода — 1/4 стакана;
- желатин — 70 г;
- какао-порошок — 60 г;
- кокосовое масло — 100 г;
- сахар — 45 г;
- кленовый сироп — 60 г;
- ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;
- кипяток — 170 мл
Покрытие:
- шоколад черный — 140 г;
- какао-масло — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В чаше миксера смешайте холодную воду и желатин и дайте ему набухнуть в течение 5 минут. Тем временем немного смажьте маслом силиконовые формы для лягушек.
- Туда же добавьте какао-порошок, кокосовое масло, сахар, сироп и ванильный экстракт. Перемешайте до однородности.
- На медленной скорости вмешайте кипяток и перемешайте до полной однородности.
- Вылейте шоколадную смесь в форму. Охладите до твердого состояния около 3 часов. Извлеките лягушек, положите на тарелку и поставьте в холодильник, пока они не понадобятся.
- Сделайте шоколадную глазурь: растопите шоколад и какао-масло над горячей водой. Когда тесто станет однородным, быстро окуните шоколадных лягушек по одной в шоколад.
Поместите их на противень или пергаментную бумагу, охладите и подавайте к любимому кофе. Приятного аппетита!