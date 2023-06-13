Главный рецепт лета: раскрываем секрет вкуснейших овощных блинов
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Сделайте утро своих родных приятным, сладким и вкусным.
Блины – это блюдо, которое готовит на своей кухне практически каждый кулинар. Их незабываемый аромат способен разбудить даже рано на рассвете.
А если добавить в тесто картофель и кабачки, то такое блюдо станет сытным и полезным. Кабачок придает блинам сочный и нежный вкус, картофель — легкую кремовость и сытность, а зеленый лук украшает их свежим ароматом и пикантностью. Такие овощные блины по рецепту Shuba могут быть главными на вашем столе или дополнять другие блюда. Они подходят и для завтрака, и для обеда, и для ужина.
Как приготовить блины с кабачком и картофелем
Ингредиенты на 6 порций:
- яйца куриные — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- молоко — 300 мл;
- мука — 170 г;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.;
- кабачки — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- лук зеленый — по вкусу.
Для соуса:
- сметана — 200 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, укроп, веточка — по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца взбейте в легкую пену с солью. Влейте молоко и перемешайте. Всыпьте муку, перемешайте. Влейте масло, перемешайте.
- Натрите на крупной терке кабачок и картофель. Отожмите лишнюю жидкость из овощей и добавьте их в тесто. Зеленый лук нарежьте и также всыпьте в тесто. Все перемешайте.
- Разогрейте сковороду с маслом, влейте тесто для первого блина, распределите его по сковороде, накройте крышкой и жарьте с обеих сторон до готовности, около 4 минут с каждой стороны. Пожарьте так все блины.
- Приготовьте соус. Чеснок мелко нарежьте, всыпьте в сметану, приправьте солью и перцем, перемешайте.
Блюдо можно также подавать с сырным соусом. Тем более, его легко приготовить, пока пекутся блины