Никакой муки, молока и сметаны: три ингредиента - и гора печенья на тарелке

Раз-два — и готово!

Печенье, которое мы сегодня будем готовить, рекомендуется даже во время диет – дело в том, что овсянка богата полезными веществами и микроэлементами, обогащает организм энергией на длительное время, при этом содержит в себе минимум калорий. Да и печется такое печенье очень быстро.

Для овсяного печенья по рецепту "1 хвилина" требуется немного ингредиентов и найдутся они на каждой кухне. Бюджетность и простота приготовления – именно по этим причинам вы будете готовить такую выпечку часто.

Как приготовить овсяное печенье

Необходимые ингредиенты:

овсяные хлопья – 1 ст.;

куриные яйца – 2 шт.;

сахар – 1,5 ч.л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Промойте и просушите хлопья. Затем уложите их в миску, добавьте сахар, соль. Если есть желание, сахар можно заменить медом – тогда печенье получится с приятной медовой ноткой по вкусу. Добавьте куриные яйца. Лучше яйца добавлять по одному, каждый раз хорошо размешивая массу, чтобы яйцо соединило все зернышки между собой. Можно в тесто добавить щепотку ванилина, чтобы не ощущался специфический привкус куриных яиц. Хорошо вымесите массу. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте маслом, выложите столовой ложкой овсяное тесто. Выкладывайте по одной ложке теста на одно печенье – оно растекается во время выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте овсяное печенье около 20 минут. Не пересушите – тогда оно станет твердым и сухим.

Достаньте золотистое овсяное печенье и дайте немного остыть. Подавайте его к любимому кофе или чаю.