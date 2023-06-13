Никакой муки, молока и сметаны: три ингредиента - и гора печенья на тарелке
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Раз-два — и готово!
Печенье, которое мы сегодня будем готовить, рекомендуется даже во время диет – дело в том, что овсянка богата полезными веществами и микроэлементами, обогащает организм энергией на длительное время, при этом содержит в себе минимум калорий. Да и печется такое печенье очень быстро.
Для овсяного печенья по рецепту "1 хвилина" требуется немного ингредиентов и найдутся они на каждой кухне. Бюджетность и простота приготовления – именно по этим причинам вы будете готовить такую выпечку часто.
Как приготовить овсяное печенье
Необходимые ингредиенты:
- овсяные хлопья – 1 ст.;
- куриные яйца – 2 шт.;
- сахар – 1,5 ч.л.;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Промойте и просушите хлопья. Затем уложите их в миску, добавьте сахар, соль. Если есть желание, сахар можно заменить медом – тогда печенье получится с приятной медовой ноткой по вкусу.
- Добавьте куриные яйца. Лучше яйца добавлять по одному, каждый раз хорошо размешивая массу, чтобы яйцо соединило все зернышки между собой. Можно в тесто добавить щепотку ванилина, чтобы не ощущался специфический привкус куриных яиц. Хорошо вымесите массу.
- Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте маслом, выложите столовой ложкой овсяное тесто. Выкладывайте по одной ложке теста на одно печенье – оно растекается во время выпечки.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте овсяное печенье около 20 минут. Не пересушите – тогда оно станет твердым и сухим.
Достаньте золотистое овсяное печенье и дайте немного остыть. Подавайте его к любимому кофе или чаю.