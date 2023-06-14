Вкусно, как в детстве: рецепт нежного пудинга для семейных посиделок
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Это блюдо приятно вас удивит простотой приготовления
Пудинг – это не просто вкусный десерт. Это десерт, который подарит вам хорошее настроение, море положительных эмоций и невероятные гастрономические ощущения. Мы привыкли покупать вкусности в магазинах, но готовить его очень просто.
Такой десерт по рецепту "Порадниці" точно поразит и вкусом, и ароматом, и видом всех гостей. Десерт состоит из абсолютно простых ингредиентов, имеющихся в холодильнике практически у каждого. Для создания этого блюда нужно только минимум времени, а хорошее настроение благодаря сладкому вкусу будет сохраняться на протяжении всего дня.
Как приготовить пудинг
Ингредиенты:
- 60 г сливочного масла;
- 500 мл молока;
- 2 яйца;
- 150 г кругло зернистого риса;
- 60 г сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. цедры лимона;
- щепотка ванилина.
Способ приготовления.
- Растопить в кастрюле масло, всыпать рис, перемешать, чтобы пропитаться маслом.
- Влить молоко, варить на слабом огне до готовности – это займет около 25 минут. Дать массе остыть.
- Отделите белки от желтков. В желтки всыпать сахар и ванилин, взбить до белого цвета.
- К белкам добавить соль, взбить в пышную пену.
- Соединить рис с желтками, ввести белки в массу и добавить лимонную цедру.
- Форму смазать маслом и выложить в нее массу. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мин. О готовности пудинга будет свидетельствовать золотистый "купол".
Доставайте пудинг, готовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!