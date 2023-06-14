Вкусно, как в детстве: рецепт нежного пудинга для семейных посиделок

Это блюдо приятно вас удивит простотой приготовления

Пудинг – это не просто вкусный десерт. Это десерт, который подарит вам хорошее настроение, море положительных эмоций и невероятные гастрономические ощущения. Мы привыкли покупать вкусности в магазинах, но готовить его очень просто.

Такой десерт по рецепту "Порадниці" точно поразит и вкусом, и ароматом, и видом всех гостей. Десерт состоит из абсолютно простых ингредиентов, имеющихся в холодильнике практически у каждого. Для создания этого блюда нужно только минимум времени, а хорошее настроение благодаря сладкому вкусу будет сохраняться на протяжении всего дня.

Как приготовить пудинг

Ингредиенты:

60 г сливочного масла;

500 мл молока;

2 яйца;

150 г кругло зернистого риса;

60 г сахара;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. цедры лимона;

щепотка ванилина.

Способ приготовления.

Растопить в кастрюле масло, всыпать рис, перемешать, чтобы пропитаться маслом. Влить молоко, варить на слабом огне до готовности – это займет около 25 минут. Дать массе остыть. Отделите белки от желтков. В желтки всыпать сахар и ванилин, взбить до белого цвета. К белкам добавить соль, взбить в пышную пену. Соединить рис с желтками, ввести белки в массу и добавить лимонную цедру. Форму смазать маслом и выложить в нее массу. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мин. О готовности пудинга будет свидетельствовать золотистый "купол".

Доставайте пудинг, готовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!