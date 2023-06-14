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Вкусно, как в детстве: рецепт нежного пудинга для семейных посиделок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой пудинг уместен всегда
Такой пудинг уместен всегда. Фото poradnica.com.ua

Это блюдо приятно вас удивит простотой приготовления

Пудинг – это не просто вкусный десерт. Это десерт, который подарит вам хорошее настроение, море положительных эмоций и невероятные гастрономические ощущения. Мы привыкли покупать вкусности в магазинах, но готовить его очень просто.

Такой десерт по рецепту "Порадниці" точно поразит и вкусом, и ароматом, и видом всех гостей. Десерт состоит из абсолютно простых ингредиентов, имеющихся в холодильнике практически у каждого. Для создания этого блюда нужно только минимум времени, а хорошее настроение благодаря сладкому вкусу будет сохраняться на протяжении всего дня.

Как приготовить пудинг

Ингредиенты:

  • 60 г сливочного масла;
  • 500 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 150 г кругло зернистого риса;
  • 60 г сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. цедры лимона;
  • щепотка ванилина.

Способ приготовления.

  1. Растопить в кастрюле масло, всыпать рис, перемешать, чтобы пропитаться маслом.
  2. Влить молоко, варить на слабом огне до готовности – это займет около 25 минут. Дать массе остыть.
  3. Отделите белки от желтков. В желтки всыпать сахар и ванилин, взбить до белого цвета.
  4. К белкам добавить соль, взбить в пышную пену.
  5. Соединить рис с желтками, ввести белки в массу и добавить лимонную цедру.
  6. Форму смазать маслом и выложить в нее массу. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 мин. О готовности пудинга будет свидетельствовать золотистый "купол".

Доставайте пудинг, готовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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