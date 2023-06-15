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Всего 20 минут – и пирог на столе: рецепт божественного пирога с ревенем

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Начинку можно менять, но именно с ревенем получается самое вкусное
Начинку можно менять, но именно с ревенем получается самое вкусное. Фото Апостроф

Тесто получается нежное и вкусное

Пироги с сезонной клубникой – это очень вкусно, но и они приедаются. Попытайтесь приготовить нежную выпечку с ревенем.

Простым рецептом поделились на "Эспрессо". Пирог получается нежным, вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

  • Мягкое сливочное масло — 150 г
  • Сахар — 130 г
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Яйца – три штуки
  • Мука — 150 г
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 300 г ревеня

Способ приготовления:

  1. Очищаем ревень и нарезаем его небольшими кусочками. Миксером в однородную массу взбиваем мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар.
  2. По одному добавляем яйца. После каждого тщательно вымешиваем смесь до равномерной массы.
  3. Добавляем муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Еще раз взбиваем смесь.
  4. Форму для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом. Наверх выкладываем тесто и разравниваем его.
  5. Сверху выкладываем ревень, слегка вжимаем его в тесто. Ставим в разогретую духовку.
  6. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов от 20 до 25 мин. Достаем из духовки, как только позолотится корочка.

Пирог получается ароматным и пышным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную сахарную крошку для булочек.

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