Всего 20 минут – и пирог на столе: рецепт божественного пирога с ревенем

Тесто получается нежное и вкусное

Пироги с сезонной клубникой – это очень вкусно, но и они приедаются. Попытайтесь приготовить нежную выпечку с ревенем.

Простым рецептом поделились на "Эспрессо". Пирог получается нежным, вкусным и ароматным.

Ингредиенты:

Мягкое сливочное масло — 150 г

Сахар — 130 г

1 пакетик ванильного сахара

Яйца – три штуки

Мука — 150 г

1 чайная ложка разрыхлителя

Щепотка соли

300 г ревеня

Способ приготовления:

Очищаем ревень и нарезаем его небольшими кусочками. Миксером в однородную массу взбиваем мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар. По одному добавляем яйца. После каждого тщательно вымешиваем смесь до равномерной массы. Добавляем муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Еще раз взбиваем смесь. Форму для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом. Наверх выкладываем тесто и разравниваем его. Сверху выкладываем ревень, слегка вжимаем его в тесто. Ставим в разогретую духовку. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов от 20 до 25 мин. Достаем из духовки, как только позолотится корочка.

Пирог получается ароматным и пышным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную сахарную крошку для булочек.