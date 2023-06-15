Всего 20 минут – и пирог на столе: рецепт божественного пирога с ревенем
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Тесто получается нежное и вкусное
Пироги с сезонной клубникой – это очень вкусно, но и они приедаются. Попытайтесь приготовить нежную выпечку с ревенем.
Простым рецептом поделились на "Эспрессо". Пирог получается нежным, вкусным и ароматным.
Ингредиенты:
- Мягкое сливочное масло — 150 г
- Сахар — 130 г
- 1 пакетик ванильного сахара
- Яйца – три штуки
- Мука — 150 г
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Щепотка соли
- 300 г ревеня
Способ приготовления:
- Очищаем ревень и нарезаем его небольшими кусочками. Миксером в однородную массу взбиваем мягкое сливочное масло, сахар и ванильный сахар.
- По одному добавляем яйца. После каждого тщательно вымешиваем смесь до равномерной массы.
- Добавляем муку, смешанную с солью и разрыхлителем. Еще раз взбиваем смесь.
- Форму для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом. Наверх выкладываем тесто и разравниваем его.
- Сверху выкладываем ревень, слегка вжимаем его в тесто. Ставим в разогретую духовку.
- Выпекаем пирог при температуре 180 градусов от 20 до 25 мин. Достаем из духовки, как только позолотится корочка.
Пирог получается ароматным и пышным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную сахарную крошку для булочек.