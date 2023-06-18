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Пицца-ленивица: готовое блюдо за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Начинку можно положить любую
Начинку можно положить любую. Фото smachnota.com.ua

Идеальна, если обед нужен быстро

Основной проблемой любителей домашней пиццы является сложный рецепт при том, что блюдо съедается очень быстро. Но есть один способ, что поможет в разы сократить время приготовления.

Он заключается в использовании готовых решений, таких как магазинное слоеное тесто. Остается только сложить начинку и запечь. Рецептом поделились на Ye.ua.

Ингредиенты:

  • 500 г готового слоеного дрожжевого теста
  • 250 г ветчины или балыка
  • 200 г грибов
  • 150 г консервированной кукурузы
  • 150 г твердого сыра
  • 2-3 ст. л. кетчупа
  • сушеные травы: базилик и орегано

Способ приготовления:

  1. Размороженное тесто раскатываем тонким слоем. Сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
  2. Смазываем основу кетчупом, посыпаем сушёными травами. Сверху выкладываем нарезанную соломкой ветчину и измельченные грибы.
  3. Посыпаем все консервированной кукурузой. Посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до максимальных значений. Выпекаем 10-15 минут до расплавления сыра.

Пицца выходит очень вкусная. Начинку можно уложить ту, которая нравится. Также мы рассказывали, как готовить оригинальную закуску из кабачков.

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#Рецепт #Пицца #Выпечка