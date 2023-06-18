Пицца-ленивица: готовое блюдо за считанные минуты
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Идеальна, если обед нужен быстро
Основной проблемой любителей домашней пиццы является сложный рецепт при том, что блюдо съедается очень быстро. Но есть один способ, что поможет в разы сократить время приготовления.
Он заключается в использовании готовых решений, таких как магазинное слоеное тесто. Остается только сложить начинку и запечь. Рецептом поделились на Ye.ua.
Ингредиенты:
- 500 г готового слоеного дрожжевого теста
- 250 г ветчины или балыка
- 200 г грибов
- 150 г консервированной кукурузы
- 150 г твердого сыра
- 2-3 ст. л. кетчупа
- сушеные травы: базилик и орегано
Способ приготовления:
- Размороженное тесто раскатываем тонким слоем. Сразу выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
- Смазываем основу кетчупом, посыпаем сушёными травами. Сверху выкладываем нарезанную соломкой ветчину и измельченные грибы.
- Посыпаем все консервированной кукурузой. Посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку, разогретую до максимальных значений. Выпекаем 10-15 минут до расплавления сыра.
Пицца выходит очень вкусная. Начинку можно уложить ту, которая нравится. Также мы рассказывали, как готовить оригинальную закуску из кабачков.