Хрустящий салат на каждый день: легкий и сытный обед за несколько минут

Идеально для легкого летнего обеда

Мы делились рецептом интересной закуски из селедки под горчичной заправкой. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный салат на каждый день. Он получается еще и сытным и полезным. Корейская морковь в составе добавляет яркой и сочной остринки.

Свеклу можно вкусно ввести в салат не только с майонезом и чесноком. И прямое подтверждение тому – этот сочный вкусный салат. Рецептом пикантной сытной закуски поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

вареная свекла — 1 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

куриная грудка — 1 шт.;

морковь по-корейски — 250 г.

Способ приготовления:

Отвариваем свеклу и куриное филе в отдельных кастрюлях. Можно сделать это заранее – так приготовление займет всего несколько минут. Вареную свеклу нарезаем соломкой, как и болгарский перец. Измельчаем отварное куриное филе. Смешиваем все вместе и добавляем морковь по-корейски. Если кажется, что салат суховат, можно добавить еще несколько капель растительного масла. Добавляем немного соли и перца – и готово.

Салат получается вкусным и полезным. В нем есть и клетчатка, и белок. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшие блины с мясом.