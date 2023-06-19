Хрустящий салат на каждый день: легкий и сытный обед за несколько минут
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Идеально для легкого летнего обеда
Мы делились рецептом интересной закуски из селедки под горчичной заправкой. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный салат на каждый день. Он получается еще и сытным и полезным. Корейская морковь в составе добавляет яркой и сочной остринки.
Свеклу можно вкусно ввести в салат не только с майонезом и чесноком. И прямое подтверждение тому – этот сочный вкусный салат. Рецептом пикантной сытной закуски поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- вареная свекла — 1 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- куриная грудка — 1 шт.;
- морковь по-корейски — 250 г.
Способ приготовления:
- Отвариваем свеклу и куриное филе в отдельных кастрюлях. Можно сделать это заранее – так приготовление займет всего несколько минут.
- Вареную свеклу нарезаем соломкой, как и болгарский перец. Измельчаем отварное куриное филе. Смешиваем все вместе и добавляем морковь по-корейски.
- Если кажется, что салат суховат, можно добавить еще несколько капель растительного масла. Добавляем немного соли и перца – и готово.
Салат получается вкусным и полезным. В нем есть и клетчатка, и белок. Также мы рассказывали, как готовить вкуснейшие блины с мясом.