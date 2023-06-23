Просто пожарьте огурцы на сковороде: рецепт закуски, которая будет у вас на столе весь сезон

Такую вкусную закуску готовить очень просто

Что мы привыкли делать с огурцами? Добавлять в овощные салаты или же готовить с ними закуски, консервировать на зиму. А что если мы их обжарим? Такое блюдо может быть на первый взгляд необычным для нас, но именно так их готовят в корейской кухне.

Такое блюдо от "Школи життя" – и отличная самостоятельная закуска, и простой и быстрый гарнир к мясу или рыбе. Жаркое подчеркнет вкус огурцов и вы получите непревзойденное блюдо!

Как приготовить жареные огурцы

Ингредиенты:

350 г огурцов;

щепотка соли;

1 ст. л. соевого соуса;

паприка, острый или черный перец, чеснок;

1 ч. л. масла;

1 ст. л. кунжута.

Способ приготовления:

Огурцы нарезаем кусочками, совсем чуть-чуть солим, перемешиваем и даем постоять, чтобы пустили сок. Бумажными салфетками убираем лишнюю жидкость. На сковороду выливаем растительное масло и выкладываем огурцы, жарим их на большом огне, периодически перемешивая минут пять. К огурцам добавить пропущенный через пресс чеснок, паприку, перец, если хотите — красный перец. Можно добавить кунжут и соевый соус. Тушить огурцы необходимо под закрытой крышкой на огне ниже среднего 3-5 минут. Блюдо готово!

Подавайте огурцы к любимому мясному блюду и наслаждайтесь! Приятного аппетита!