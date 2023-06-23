Просто пожарьте огурцы на сковороде: рецепт закуски, которая будет у вас на столе весь сезон
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Такую вкусную закуску готовить очень просто
Что мы привыкли делать с огурцами? Добавлять в овощные салаты или же готовить с ними закуски, консервировать на зиму. А что если мы их обжарим? Такое блюдо может быть на первый взгляд необычным для нас, но именно так их готовят в корейской кухне.
Такое блюдо от "Школи життя" – и отличная самостоятельная закуска, и простой и быстрый гарнир к мясу или рыбе. Жаркое подчеркнет вкус огурцов и вы получите непревзойденное блюдо!
Как приготовить жареные огурцы
Ингредиенты:
- 350 г огурцов;
- щепотка соли;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- паприка, острый или черный перец, чеснок;
- 1 ч. л. масла;
- 1 ст. л. кунжута.
Способ приготовления:
- Огурцы нарезаем кусочками, совсем чуть-чуть солим, перемешиваем и даем постоять, чтобы пустили сок.
- Бумажными салфетками убираем лишнюю жидкость.
- На сковороду выливаем растительное масло и выкладываем огурцы, жарим их на большом огне, периодически перемешивая минут пять.
- К огурцам добавить пропущенный через пресс чеснок, паприку, перец, если хотите — красный перец. Можно добавить кунжут и соевый соус.
- Тушить огурцы необходимо под закрытой крышкой на огне ниже среднего 3-5 минут. Блюдо готово!
Подавайте огурцы к любимому мясному блюду и наслаждайтесь! Приятного аппетита!