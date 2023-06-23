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Просто пожарьте огурцы на сковороде: рецепт закуски, которая будет у вас на столе весь сезон

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареные огурцы вкусны и в холодном, и в горячем виде
Жареные огурцы вкусны и в холодном, и в горячем виде. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такую вкусную закуску готовить очень просто

Что мы привыкли делать с огурцами? Добавлять в овощные салаты или же готовить с ними закуски, консервировать на зиму. А что если мы их обжарим? Такое блюдо может быть на первый взгляд необычным для нас, но именно так их готовят в корейской кухне.

Такое блюдо от "Школи життя" – и отличная самостоятельная закуска, и простой и быстрый гарнир к мясу или рыбе. Жаркое подчеркнет вкус огурцов и вы получите непревзойденное блюдо!

Как приготовить жареные огурцы

Ингредиенты:

  • 350 г огурцов;
  • щепотка соли;
  • 1 ст. л. соевого соуса;
  • паприка, острый или черный перец, чеснок;
  • 1 ч. л. масла;
  • 1 ст. л. кунжута.

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарезаем кусочками, совсем чуть-чуть солим, перемешиваем и даем постоять, чтобы пустили сок.
  2. Бумажными салфетками убираем лишнюю жидкость.
  3. На сковороду выливаем растительное масло и выкладываем огурцы, жарим их на большом огне, периодически перемешивая минут пять.
  4. К огурцам добавить пропущенный через пресс чеснок, паприку, перец, если хотите — красный перец. Можно добавить кунжут и соевый соус.
  5. Тушить огурцы необходимо под закрытой крышкой на огне ниже среднего 3-5 минут. Блюдо готово!

Подавайте огурцы к любимому мясному блюду и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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