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Вспомните детство с этим рецептом: приготовьте ириски своими руками

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимая сладость детства - ириски
Любимая сладость детства - ириски. Фото Depositphotos

Просто, быстро и бюджетно!

Домашние ириски – это вкуснейшие конфеты, которые напоминают нам о беззаботном детстве. Они сладкие, имеют приятный сливочный аромат и аппетитный вид.

Правильно приготовленные ириски по рецепту Рrostoway получаются гораздо вкуснее магазинных. Вам для этого понадобятся всего два ингредиента, терпение, досуг, а также хорошее настроение во время приготовления. Поэтому берем продукты и давайте готовить!

Как приготовить домашние ириски

Ингредиенты:

  • сметана жирностью не менее 20% – 750 мл.;
  • сахар – 500 мл.

Способ приготовления:

  1. Соединить сахар со сметаной и поставить на плиту на маленький огонь.
  2. Периодически помешивая, варить массу, пока она не загустеет и не пожелтеет.
  3. Время варки зависит от желаемой консистенции конфет: если варить сметану с сахаром 40 минут – ириски будут мягкими, а через 60 минут они станут плотными.
  4. Готовую массу разлить по силиконовым формочкам для конфет или льда. Если их нет, массу можно выложить в одну большую плоскую силиконовую форму, разровнять, а затем разрезать на порционные кусочки.
  5. Будущим ирискам необходимо дать постоять в холодильнике минимум час.

Если вы хотите еще вспомнить детство, приготовьте домашние леденцы из сахара и воды. Вам и вашим детям понравится не только вкус, но и процесс приготовления!

Теги:
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