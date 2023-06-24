Вспомните детство с этим рецептом: приготовьте ириски своими руками

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Домашние ириски – это вкуснейшие конфеты, которые напоминают нам о беззаботном детстве. Они сладкие, имеют приятный сливочный аромат и аппетитный вид.

Правильно приготовленные ириски по рецепту Рrostoway получаются гораздо вкуснее магазинных. Вам для этого понадобятся всего два ингредиента, терпение, досуг, а также хорошее настроение во время приготовления. Поэтому берем продукты и давайте готовить!

Как приготовить домашние ириски

Ингредиенты:

сметана жирностью не менее 20% – 750 мл.;

сахар – 500 мл.

Способ приготовления:

Соединить сахар со сметаной и поставить на плиту на маленький огонь. Периодически помешивая, варить массу, пока она не загустеет и не пожелтеет. Время варки зависит от желаемой консистенции конфет: если варить сметану с сахаром 40 минут – ириски будут мягкими, а через 60 минут они станут плотными. Готовую массу разлить по силиконовым формочкам для конфет или льда. Если их нет, массу можно выложить в одну большую плоскую силиконовую форму, разровнять, а затем разрезать на порционные кусочки. Будущим ирискам необходимо дать постоять в холодильнике минимум час.

Если вы хотите еще вспомнить детство, приготовьте домашние леденцы из сахара и воды. Вам и вашим детям понравится не только вкус, но и процесс приготовления!