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Попробуйте вместо обычного магазинного десерта: рецепт запеченных персиков с орехами в сладком соусе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Легкий и сладкий персиковый десерт
Легкий и сладкий персиковый десерт. Фото Depositphotos

Нет ничего лучше и полезней этого десерта

Мы привыкли готовить в духовке мясо, овощи и пышную выпечку. Вкус запеченных блюд получается какой-то особенный – насыщенный и глубокий. А что, если запечь в духовке фрукты?

Uaportal рекомендует приготовить в духовке персики с грецкими орехами. Это отличный вариант для тех, кто не дружит с тяжелыми кремовыми тортами или не хочет бежать в магазин за обычными сладостями. Невероятно легкий десерт заставит вас забыть о покупных вкусностях.

Как приготовить запеченные персики с орехами в сладком соусе

Ингредиенты:

  • персики – 600 г;
  • грецкие орехи – 80 г;
  • сахар – 70 г;
  • мука пшеничная – 1 ст. л.;
  • хлопья овсяные – 1 ст. л.;
  • сахар ванильный – 2 ч. л.;
  • соль – по вкусу;
  • корица молотая – 1/4 ч. л.;
  • масло сливочное – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Разрежьте персики пополам, извлеките косточку и измельчите. Выложите кусочки персиков в форму для запекания одним слоем.
  2. Орехи измельчите. Смешайте сахар, муку, ванильный сахар, щепотку соли, корицу. Добавьте овсяные хлопья и орехи, перемешайте и посыпьте персики смесью. Тонко нарежьте сливочное масло и разложите на персики.
  3. Запекайте при температуре 175°C 20 – 35 минут.

Этот десерт можно подавать теплым или остудить перед подачей. Если вы решили подавать теплым, добавьте порцию домашнего мороженого или прохладных сливок, чтобы создать контраст тепла и холода.

Теги:
#Рецепт #Грецкие орехи #Персик #Готовим дома #Запеченные персики