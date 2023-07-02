Попробуйте вместо обычного магазинного десерта: рецепт запеченных персиков с орехами в сладком соусе
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Нет ничего лучше и полезней этого десерта
Мы привыкли готовить в духовке мясо, овощи и пышную выпечку. Вкус запеченных блюд получается какой-то особенный – насыщенный и глубокий. А что, если запечь в духовке фрукты?
Uaportal рекомендует приготовить в духовке персики с грецкими орехами. Это отличный вариант для тех, кто не дружит с тяжелыми кремовыми тортами или не хочет бежать в магазин за обычными сладостями. Невероятно легкий десерт заставит вас забыть о покупных вкусностях.
Как приготовить запеченные персики с орехами в сладком соусе
Ингредиенты:
- персики – 600 г;
- грецкие орехи – 80 г;
- сахар – 70 г;
- мука пшеничная – 1 ст. л.;
- хлопья овсяные – 1 ст. л.;
- сахар ванильный – 2 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- корица молотая – 1/4 ч. л.;
- масло сливочное – 50 г.
Способ приготовления:
- Разрежьте персики пополам, извлеките косточку и измельчите. Выложите кусочки персиков в форму для запекания одним слоем.
- Орехи измельчите. Смешайте сахар, муку, ванильный сахар, щепотку соли, корицу. Добавьте овсяные хлопья и орехи, перемешайте и посыпьте персики смесью. Тонко нарежьте сливочное масло и разложите на персики.
- Запекайте при температуре 175°C 20 – 35 минут.
Этот десерт можно подавать теплым или остудить перед подачей. Если вы решили подавать теплым, добавьте порцию домашнего мороженого или прохладных сливок, чтобы создать контраст тепла и холода.