Попробуйте вместо обычного магазинного десерта: рецепт запеченных персиков с орехами в сладком соусе

Нет ничего лучше и полезней этого десерта

Мы привыкли готовить в духовке мясо, овощи и пышную выпечку. Вкус запеченных блюд получается какой-то особенный – насыщенный и глубокий. А что, если запечь в духовке фрукты?

Uaportal рекомендует приготовить в духовке персики с грецкими орехами. Это отличный вариант для тех, кто не дружит с тяжелыми кремовыми тортами или не хочет бежать в магазин за обычными сладостями. Невероятно легкий десерт заставит вас забыть о покупных вкусностях.

Как приготовить запеченные персики с орехами в сладком соусе

Ингредиенты:

персики – 600 г;

грецкие орехи – 80 г;

сахар – 70 г;

мука пшеничная – 1 ст. л.;

хлопья овсяные – 1 ст. л.;

сахар ванильный – 2 ч. л.;

соль – по вкусу;

корица молотая – 1/4 ч. л.;

масло сливочное – 50 г.

Способ приготовления:

Разрежьте персики пополам, извлеките косточку и измельчите. Выложите кусочки персиков в форму для запекания одним слоем. Орехи измельчите. Смешайте сахар, муку, ванильный сахар, щепотку соли, корицу. Добавьте овсяные хлопья и орехи, перемешайте и посыпьте персики смесью. Тонко нарежьте сливочное масло и разложите на персики. Запекайте при температуре 175°C 20 – 35 минут.

Этот десерт можно подавать теплым или остудить перед подачей. Если вы решили подавать теплым, добавьте порцию домашнего мороженого или прохладных сливок, чтобы создать контраст тепла и холода.