Хрустящая закуска через несколько минут: аппетитные бюджетные чипсы

Понравятся детям, и не только

Мы рассказывали, как готовить вкусные закусочные шарики из мяса и кабачков. Еще более простой вариант закуски, идеально подходящий к семейному просмотру фильмов – домашние чипсы.

Если готовить чипсы из лаваша, они получаются не только вкусные, но и полезные. В них точно не будет химии, ведь вы ее просто туда не положите. Также они точно понравятся детям. Рецептом поделились на портале "Советница ".

Ингредиенты:

1 лаваш

масло

соль

молотый чеснок

куркума

сладкая молотая паприка

зелень укропа

Способ приготовления:

Лаваш порежьте на кусочки любого размера и формы (могут быть квадратные или треугольные). Каждый кусочек смажьте оливковым или подсолнечным маслом. Выложите кусочки на застеленный пергаментом противень в один слой. Посыпьте солью, порезанным укропом, куркумой или другими вашими любимыми приправами. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке. Время приготовления составляет всего 5-7 минут.

Чипсы получаются хрустящие. С помощью специй им можно придать любой вкус. Также мы рассказывали об интересном способе заготовки укропа на зиму.