Хрустящая закуска через несколько минут: аппетитные бюджетные чипсы
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Понравятся детям, и не только
Мы рассказывали, как готовить вкусные закусочные шарики из мяса и кабачков. Еще более простой вариант закуски, идеально подходящий к семейному просмотру фильмов – домашние чипсы.
Если готовить чипсы из лаваша, они получаются не только вкусные, но и полезные. В них точно не будет химии, ведь вы ее просто туда не положите. Также они точно понравятся детям. Рецептом поделились на портале "Советница ".
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- масло
- соль
- молотый чеснок
- куркума
- сладкая молотая паприка
- зелень укропа
Способ приготовления:
- Лаваш порежьте на кусочки любого размера и формы (могут быть квадратные или треугольные). Каждый кусочек смажьте оливковым или подсолнечным маслом.
- Выложите кусочки на застеленный пергаментом противень в один слой. Посыпьте солью, порезанным укропом, куркумой или другими вашими любимыми приправами.
- Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке. Время приготовления составляет всего 5-7 минут.
Чипсы получаются хрустящие. С помощью специй им можно придать любой вкус. Также мы рассказывали об интересном способе заготовки укропа на зиму.