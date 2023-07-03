Без духовки, мороки и замешивания теста: пиццу будете готовить только так

Идеально к завтраку, ведь готовится быстро

Мы рассказывали, как готовить замечательные ленивые пирожки. Теперь делимся еще одним быстрым "завтрачным" рецептом — пиццы на сковороде.

Ничего не нужно выпекать – ведь все готовится на сковороде. Тесто легко замешивается, и на блюдо уходят считанные минуты.

Ингредиенты:

200 г сметаны

2 яйца

9 ст. л. муки;

0,5 ч. л. соды;

100 г копченой колбасы;

40 г зеленого лука;

150 г творога;

2 ст. л. вкусного кетчупа;

соль, черный перец, растительное масло.

Способ приготовления:

Для этой пиццы лучше всего подойдет глубокая сковорода с толстыми стенками. Такая посуда будет лучше сохранять жар, и блюдо приготовится быстрее. Смешиваем тесто. Разбиваем яйца, добавляем сметану. Взбиваем все вместе. Постепенно просеиваем в будущее тесто муку, каждый раз перемешивая. Добавляем соду и кропотливо перемешиваем. Оставляем тесто отдохнуть. В это время займемся начинкой. Подойдет любой, но для первого раза попробуйте добавить немного колбасы, сыра, зеленого лука. Отлично разогреваем масло в сковороде. Выливаем тесто, наверх наносим кетчуп или другой томатный соус. Сверху выкладываем начинку, разравнивая слой. Огонь убавляем до минимума и накрываем сковороду крышкой. Через 5-7 минут можно проверить, как там пицца. Если видите, что тесто еще не готово, оставьте еще на несколько минут.

Это очень простой и вкусный перекус. Также мы рассказывали о том, как готовить очень сочные котлеты.