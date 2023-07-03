Без духовки, мороки и замешивания теста: пиццу будете готовить только так
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Идеально к завтраку, ведь готовится быстро
Мы рассказывали, как готовить замечательные ленивые пирожки. Теперь делимся еще одним быстрым "завтрачным" рецептом — пиццы на сковороде.
Ничего не нужно выпекать – ведь все готовится на сковороде. Тесто легко замешивается, и на блюдо уходят считанные минуты.
Ингредиенты:
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 9 ст. л. муки;
- 0,5 ч. л. соды;
- 100 г копченой колбасы;
- 40 г зеленого лука;
- 150 г творога;
- 2 ст. л. вкусного кетчупа;
- соль, черный перец, растительное масло.
Способ приготовления:
- Для этой пиццы лучше всего подойдет глубокая сковорода с толстыми стенками. Такая посуда будет лучше сохранять жар, и блюдо приготовится быстрее.
- Смешиваем тесто. Разбиваем яйца, добавляем сметану. Взбиваем все вместе.
- Постепенно просеиваем в будущее тесто муку, каждый раз перемешивая. Добавляем соду и кропотливо перемешиваем.
- Оставляем тесто отдохнуть. В это время займемся начинкой. Подойдет любой, но для первого раза попробуйте добавить немного колбасы, сыра, зеленого лука.
- Отлично разогреваем масло в сковороде. Выливаем тесто, наверх наносим кетчуп или другой томатный соус.
- Сверху выкладываем начинку, разравнивая слой. Огонь убавляем до минимума и накрываем сковороду крышкой.
- Через 5-7 минут можно проверить, как там пицца. Если видите, что тесто еще не готово, оставьте еще на несколько минут.
Это очень простой и вкусный перекус. Также мы рассказывали о том, как готовить очень сочные котлеты.