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Без духовки, мороки и замешивания теста: пиццу будете готовить только так

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Супербыстрый рецепт пиццы
Супербыстрый рецепт пиццы. Фото shuba.life

Идеально к завтраку, ведь готовится быстро

Мы рассказывали, как готовить замечательные ленивые пирожки. Теперь делимся еще одним быстрым "завтрачным" рецептом — пиццы на сковороде.

Ничего не нужно выпекать – ведь все готовится на сковороде. Тесто легко замешивается, и на блюдо уходят считанные минуты.

Ингредиенты:

  • 200 г сметаны
  • 2 яйца
  • 9 ст. л. муки;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 100 г копченой колбасы;
  • 40 г зеленого лука;
  • 150 г творога;
  • 2 ст. л. вкусного кетчупа;
  • соль, черный перец, растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Для этой пиццы лучше всего подойдет глубокая сковорода с толстыми стенками. Такая посуда будет лучше сохранять жар, и блюдо приготовится быстрее.
  2. Смешиваем тесто. Разбиваем яйца, добавляем сметану. Взбиваем все вместе.
  3. Постепенно просеиваем в будущее тесто муку, каждый раз перемешивая. Добавляем соду и кропотливо перемешиваем.
  4. Оставляем тесто отдохнуть. В это время займемся начинкой. Подойдет любой, но для первого раза попробуйте добавить немного колбасы, сыра, зеленого лука.
  5. Отлично разогреваем масло в сковороде. Выливаем тесто, наверх наносим кетчуп или другой томатный соус.
  6. Сверху выкладываем начинку, разравнивая слой. Огонь убавляем до минимума и накрываем сковороду крышкой.
  7. Через 5-7 минут можно проверить, как там пицца. Если видите, что тесто еще не готово, оставьте еще на несколько минут.

Это очень простой и вкусный перекус. Также мы рассказывали о том, как готовить очень сочные котлеты.

Теги:
#Рецепт #Пицца #Сниданок #Пицца на сковороде