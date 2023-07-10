Яйцо в картофеле: рецепт - проще не придумаешь

Необычное блюдо удивит абсолютно всех

Завтрак – важный прием пищи, который нежелательно пропускать. Натуральный, питательный, вкусный и быстрый в приготовлении — это важные критерии правильного завтрака.

К выбору блюд на первый прием пищи нужно подходить тщательно. Мы с Shuba нашли рецепт самого подходящего завтрака — картофель, фаршированный яйцом. Готовить блюдо достаточно просто, а понадобятся всего три ингредиента: картофель, тертый сыр (например, пармезан) и яйца. Так что берем их и идем готовить!

Как приготовить картофель, фаршированный яйцом

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 3 шт.;

яйца куриные — 6 шт.;

твердый тертый сыр — 100 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°С. Картофель хорошо помойте со щеткой, наколите вилкой и запекайте в духовке в течение 40 минут. Когда картофель будет готов, разрежьте его пополам. Удалите мякоть с помощью ложки, чтобы получились лодочки. Углубление в картофеле заполните тертым сыром и сверху вбейте по яйцу. Сверху посолите и поперчите. Запекайте лодочки из картофеля 15 минут. Подавайте к столу горячими!

Вариант такого блюда — запеченные яйца в кабачках. Завтракайте с удовольствием и пользой!