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Яйцо в картофеле: рецепт - проще не придумаешь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Легкое и простое блюдо - яйцо в картофеле
Легкое и простое блюдо - яйцо в картофеле. Фото shuba.life

Необычное блюдо удивит абсолютно всех

Завтрак – важный прием пищи, который нежелательно пропускать. Натуральный, питательный, вкусный и быстрый в приготовлении — это важные критерии правильного завтрака.

К выбору блюд на первый прием пищи нужно подходить тщательно. Мы с Shuba нашли рецепт самого подходящего завтрака — картофель, фаршированный яйцом. Готовить блюдо достаточно просто, а понадобятся всего три ингредиента: картофель, тертый сыр (например, пармезан) и яйца. Так что берем их и идем готовить!

Как приготовить картофель, фаршированный яйцом

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 3 шт.;
  • яйца куриные — 6 шт.;
  • твердый тертый сыр — 100 г;
  • соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°С.
  2. Картофель хорошо помойте со щеткой, наколите вилкой и запекайте в духовке в течение 40 минут.
  3. Когда картофель будет готов, разрежьте его пополам. Удалите мякоть с помощью ложки, чтобы получились лодочки.
  4. Углубление в картофеле заполните тертым сыром и сверху вбейте по яйцу. Сверху посолите и поперчите. Запекайте лодочки из картофеля 15 минут. Подавайте к столу горячими!

Вариант такого блюда — запеченные яйца в кабачках. Завтракайте с удовольствием и пользой!

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