Яйцо в картофеле: рецепт - проще не придумаешь
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Необычное блюдо удивит абсолютно всех
Завтрак – важный прием пищи, который нежелательно пропускать. Натуральный, питательный, вкусный и быстрый в приготовлении — это важные критерии правильного завтрака.
К выбору блюд на первый прием пищи нужно подходить тщательно. Мы с Shuba нашли рецепт самого подходящего завтрака — картофель, фаршированный яйцом. Готовить блюдо достаточно просто, а понадобятся всего три ингредиента: картофель, тертый сыр (например, пармезан) и яйца. Так что берем их и идем готовить!
Как приготовить картофель, фаршированный яйцом
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 3 шт.;
- яйца куриные — 6 шт.;
- твердый тертый сыр — 100 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°С.
- Картофель хорошо помойте со щеткой, наколите вилкой и запекайте в духовке в течение 40 минут.
- Когда картофель будет готов, разрежьте его пополам. Удалите мякоть с помощью ложки, чтобы получились лодочки.
- Углубление в картофеле заполните тертым сыром и сверху вбейте по яйцу. Сверху посолите и поперчите. Запекайте лодочки из картофеля 15 минут. Подавайте к столу горячими!
Вариант такого блюда — запеченные яйца в кабачках. Завтракайте с удовольствием и пользой!