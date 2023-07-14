Сытный ужин за полчаса: от такой рыбы в омлете никто не откажется

Необычное приготовление классического блюда

Жареная рыба – блюдо, которое уместно на любом столе: и на праздничном, и во время семейного ужина. Конечно, в мире существуют тысячи рецептов приготовления рыбы разных сортов, но сегодня мы приготовим несколько необычное.

Рыба в омлете с сыром по рецепту "Їсти" — отличный вариант легкого, но невероятно вкусного ужина. Такое простое в приготовлении блюдо получается сочным и подойдет к любому гарниру, или же может подаваться самостоятельно. Попробуем?

Как приготовить рыбу в омлете

Ингредиенты:

500 г филе любой рыбы;

5 куриных яиц;

1 стакан молока;

100 г твердого сыра;

соль, перец по своему вкусу;

сливочное масло для смазывания.

Способ приготовления:

Филе рыбы необходимо порезать на кусочки, посолить, поперчить, оставить на 10 минут "отдохнуть". Сыр потереть на большой терке. Взбить миксером яйца, добавить молоко, посолить по своему вкусу. Глубокую посуду для запекания смазать сливочным маслом, выложить кусочки рыбы, залить омлетом. Необходимо поставить блюдо в горячую духовку и запекать 20 минут при средней температуре. Достать из духовки омлет, посыпать сыром и вернуть в духовку еще на 10 минут.

Готовую рыбу в омлете необходимо выложить на широкую тарелку, украсить зеленью и подавать с витаминным салатом. Приятного аппетита!