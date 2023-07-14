Сытный ужин за полчаса: от такой рыбы в омлете никто не откажется
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Необычное приготовление классического блюда
Жареная рыба – блюдо, которое уместно на любом столе: и на праздничном, и во время семейного ужина. Конечно, в мире существуют тысячи рецептов приготовления рыбы разных сортов, но сегодня мы приготовим несколько необычное.
Рыба в омлете с сыром по рецепту "Їсти" — отличный вариант легкого, но невероятно вкусного ужина. Такое простое в приготовлении блюдо получается сочным и подойдет к любому гарниру, или же может подаваться самостоятельно. Попробуем?
Как приготовить рыбу в омлете
Ингредиенты:
- 500 г филе любой рыбы;
- 5 куриных яиц;
- 1 стакан молока;
- 100 г твердого сыра;
- соль, перец по своему вкусу;
- сливочное масло для смазывания.
Способ приготовления:
- Филе рыбы необходимо порезать на кусочки, посолить, поперчить, оставить на 10 минут "отдохнуть".
- Сыр потереть на большой терке.
- Взбить миксером яйца, добавить молоко, посолить по своему вкусу.
- Глубокую посуду для запекания смазать сливочным маслом, выложить кусочки рыбы, залить омлетом.
- Необходимо поставить блюдо в горячую духовку и запекать 20 минут при средней температуре.
- Достать из духовки омлет, посыпать сыром и вернуть в духовку еще на 10 минут.
Готовую рыбу в омлете необходимо выложить на широкую тарелку, украсить зеленью и подавать с витаминным салатом. Приятного аппетита!