Никакого картофеля: 10 минут - и фруктовые драники готовы

Такие драники не добавят вашей талии лишних сантиметров

Потрясающий вкус драников знаком нам с детства. Мы привыкли, что это картофельные блины, обжаренные в масле. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, драники способны соблазнить каждого. А что, если картошку в этом блюде заменить, скажем, яблоками?

"Це Смак" утверждает, что такие фруктовые драники готовятся быстрее картофельных. Тереть яблоки гораздо легче, чем картофель, да и чистить их не обязательно. Если яблоки очень сочные, можно добавить чуть-чуть больше муки: так тесто на сковороде не порвется и изделия не пристанут.

Как приготовить яблочные драники

Ингредиенты на 2 порции:

яблоко – 2 шт.;

ванильный сахар – 10 г;

яйцо – 1 шт.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

пшеничная мука – 60-100 г;

соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Яблоки натрите на терке с мелкими отверстиями. Сразу влейте лимонный сок и перемешайте, чтобы мякоть не потемнела. Добавьте ванильный и обычный сахар, яйцо, соль и муку. Тщательно перемешайте массу. Обжаривайте драники с обеих сторон на среднем огне, до красивого золотистого цвета. Готовые яблочные оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

Подавайте драники с жидким медом, сметаной или любимым вареньем и наслаждайтесь. Приятного аппетита!