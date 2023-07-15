Никакого картофеля: 10 минут - и фруктовые драники готовы
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Такие драники не добавят вашей талии лишних сантиметров
Потрясающий вкус драников знаком нам с детства. Мы привыкли, что это картофельные блины, обжаренные в масле. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, драники способны соблазнить каждого. А что, если картошку в этом блюде заменить, скажем, яблоками?
"Це Смак" утверждает, что такие фруктовые драники готовятся быстрее картофельных. Тереть яблоки гораздо легче, чем картофель, да и чистить их не обязательно. Если яблоки очень сочные, можно добавить чуть-чуть больше муки: так тесто на сковороде не порвется и изделия не пристанут.
Как приготовить яблочные драники
Ингредиенты на 2 порции:
- яблоко – 2 шт.;
- ванильный сахар – 10 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- пшеничная мука – 60-100 г;
- соль – 1 щепотка.
Способ приготовления:
- Яблоки натрите на терке с мелкими отверстиями. Сразу влейте лимонный сок и перемешайте, чтобы мякоть не потемнела.
- Добавьте ванильный и обычный сахар, яйцо, соль и муку. Тщательно перемешайте массу.
- Обжаривайте драники с обеих сторон на среднем огне, до красивого золотистого цвета. Готовые яблочные оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
Подавайте драники с жидким медом, сметаной или любимым вареньем и наслаждайтесь. Приятного аппетита!