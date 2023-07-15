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Никакого картофеля: 10 минут - и фруктовые драники готовы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ароматные, нежные фруктовые драники
Ароматные, нежные фруктовые драники. Фото cesmak.info

Такие драники не добавят вашей талии лишних сантиметров

Потрясающий вкус драников знаком нам с детства. Мы привыкли, что это картофельные блины, обжаренные в масле. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи, драники способны соблазнить каждого. А что, если картошку в этом блюде заменить, скажем, яблоками?

"Це Смак" утверждает, что такие фруктовые драники готовятся быстрее картофельных. Тереть яблоки гораздо легче, чем картофель, да и чистить их не обязательно. Если яблоки очень сочные, можно добавить чуть-чуть больше муки: так тесто на сковороде не порвется и изделия не пристанут.

Как приготовить яблочные драники

Ингредиенты на 2 порции:

  • яблоко – 2 шт.;
  • ванильный сахар – 10 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • пшеничная мука – 60-100 г;
  • соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

  1. Яблоки натрите на терке с мелкими отверстиями. Сразу влейте лимонный сок и перемешайте, чтобы мякоть не потемнела.
  2. Добавьте ванильный и обычный сахар, яйцо, соль и муку. Тщательно перемешайте массу.
  3. Обжаривайте драники с обеих сторон на среднем огне, до красивого золотистого цвета. Готовые яблочные оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

Подавайте драники с жидким медом, сметаной или любимым вареньем и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Яблоки #Драники #Готовим дома