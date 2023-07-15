Приятное послевкусие из самого Парижа: мясной салат "Французский поцелуй" вы запомните надолго
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Французский шарм не только во вкусе, но даже в названии
Франция – одна из самых романтических стран мира. Французы большие гурманы, а блюда французской кухни сложно назвать обычными. Даже простые салаты отличаются невероятным шармом.
Салат "Французский поцелуй" по рецепту "Це Смак" вы не забудете никогда. Легкая и нежная закуска подарит вам невероятные ощущения и вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.
Как приготовить мясной салат "Французский поцелуй"
Ингредиенты на 4 порции:
- говяжья вырезка — 300 г;
- лук – 1 шт.;
- помидор – 3 шт.;
- твердый сыр – 200 г;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус – 1 ст. л.;
- вода – 200 мл;
- черный перец молотый, майонез – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Говяжью вырезку нарезаем соломкой и обжариваем на растительном масле 7-8 минут на сильном огне.
- В мясо добавляем соль, перец и обжариваем еще несколько минут. С помощью бумажных полотенец убираем лишний жир.
- Лук нарезаем кубиками, в миске смешиваем с 0,5 ч. л. соли, сахаром и уксусом. Заливаем кипятком и оставляем до охлаждения.
- Оставляем немного сыра для посыпки, а остальной вместе с помидорами нарезаем кубиками. Сливаем жидкость из лука.
- Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом. Выкладываем на тарелку и посыпаем мелко натертым сыром.
Если вы приготовите майонез дома, вкус салата станет идеальным. Готовьте и ешьте с удовольствием!