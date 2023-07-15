Приятное послевкусие из самого Парижа: мясной салат "Французский поцелуй" вы запомните надолго

Французский шарм не только во вкусе, но даже в названии

Франция – одна из самых романтических стран мира. Французы большие гурманы, а блюда французской кухни сложно назвать обычными. Даже простые салаты отличаются невероятным шармом.

Салат "Французский поцелуй" по рецепту "Це Смак" вы не забудете никогда. Легкая и нежная закуска подарит вам невероятные ощущения и вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова.

Как приготовить мясной салат "Французский поцелуй"

Ингредиенты на 4 порции:

говяжья вырезка — 300 г;

лук – 1 шт.;

помидор – 3 шт.;

твердый сыр – 200 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

уксус – 1 ст. л.;

вода – 200 мл;

черный перец молотый, майонез – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Говяжью вырезку нарезаем соломкой и обжариваем на растительном масле 7-8 минут на сильном огне. В мясо добавляем соль, перец и обжариваем еще несколько минут. С помощью бумажных полотенец убираем лишний жир. Лук нарезаем кубиками, в миске смешиваем с 0,5 ч. л. соли, сахаром и уксусом. Заливаем кипятком и оставляем до охлаждения. Оставляем немного сыра для посыпки, а остальной вместе с помидорами нарезаем кубиками. Сливаем жидкость из лука. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом. Выкладываем на тарелку и посыпаем мелко натертым сыром.

Если вы приготовите майонез дома, вкус салата станет идеальным. Готовьте и ешьте с удовольствием!