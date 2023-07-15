Будет пышным как облако: рецепт универсального теста для домашней выпечки

Вам просто нужно менять начинку!

Дрожжевое – это универсальное тесто для соленой и сладкой выпечки: пирогов, пирожков, булочек, хлеба. При правильном приготовлении оно получается мягкое, пористое, пышное и дольше хранится в готовом виде. К тому же его можно даже замораживать.

Вместе с "Господинькою" расскажем, как приготовить универсальное дрожжевое тесто. Такое тесто можно использовать как для приготовления пирожков с разными начинками, так и для пиццы и другой сдобы.

Как приготовить пирожки из универсального дрожжевого теста

Ингредиенты:

теплые молоко и вода – по 150 мл;

дрожжи живые – 25 г или 8 г сухие;

сахар –1 ст.л.;

соль – 1 ч.л;

мука – 550 г;

масло растительное – 50 мл.

Способ приготовления:

Смешиваем теплую воду с теплым молоком, добавляем сахар и дрожжи, вливаем растительное масло и высыпаем соль. Муку просеиваем и всыпаем в массу, вымешиваем мягкое тесто, укладываем его в пакет, завязываем так, чтобы внутри было пустое место. В большую емкость вливаем теплую воду и опускаем пакет с тестом так, чтобы завязанный узел свисал и не попадал в воду. Для начинки отвариваем пюре, делаем из него пюре с маслом и укропом. Также можно смешать вареные яйца с зеленым луком. Через 30 минут достаем тесто из пакета, обходим и делим на порционные кусочки, которые скатываемся в колобки. Превращаем их в лепешки, выкладываем туда начинку и формируем пирожки. Обжариваем их в сковороде в подсолнечном масле до румяности.

Готовим любимый напиток и наслаждаемся! Приятного аппетита!