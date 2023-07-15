Будет пышным как облако: рецепт универсального теста для домашней выпечки
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Вам просто нужно менять начинку!
Дрожжевое – это универсальное тесто для соленой и сладкой выпечки: пирогов, пирожков, булочек, хлеба. При правильном приготовлении оно получается мягкое, пористое, пышное и дольше хранится в готовом виде. К тому же его можно даже замораживать.
Вместе с "Господинькою" расскажем, как приготовить универсальное дрожжевое тесто. Такое тесто можно использовать как для приготовления пирожков с разными начинками, так и для пиццы и другой сдобы.
Как приготовить пирожки из универсального дрожжевого теста
Ингредиенты:
- теплые молоко и вода – по 150 мл;
- дрожжи живые – 25 г или 8 г сухие;
- сахар –1 ст.л.;
- соль – 1 ч.л;
- мука – 550 г;
- масло растительное – 50 мл.
Способ приготовления:
- Смешиваем теплую воду с теплым молоком, добавляем сахар и дрожжи, вливаем растительное масло и высыпаем соль.
- Муку просеиваем и всыпаем в массу, вымешиваем мягкое тесто, укладываем его в пакет, завязываем так, чтобы внутри было пустое место.
- В большую емкость вливаем теплую воду и опускаем пакет с тестом так, чтобы завязанный узел свисал и не попадал в воду.
- Для начинки отвариваем пюре, делаем из него пюре с маслом и укропом. Также можно смешать вареные яйца с зеленым луком.
- Через 30 минут достаем тесто из пакета, обходим и делим на порционные кусочки, которые скатываемся в колобки. Превращаем их в лепешки, выкладываем туда начинку и формируем пирожки.
- Обжариваем их в сковороде в подсолнечном масле до румяности.
Готовим любимый напиток и наслаждаемся! Приятного аппетита!