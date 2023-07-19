Полноценное кабачковое блюдо в считанные минуты: рецепт пирога на всю семью
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Этот пирог может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом
Простые вкусные запеканки летом спасают кулинаров от долгого стояния у плиты. Если вы уже готовили вкусную запеканку с лапшой и куриными сердечками, обратите внимание на рецепт овощного пирога.
Кушанье, рецептом которого поделились на портале SHUBA, может быть как вкусным гарниром, так и самостоятельным перекусом. Если вы ищете вкусный способ приготовить кабачки, то этот пирог – то, что вам нужно.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Мука пшеничная — 130 г
- Сыр твердый — 100 г
- Лук – 1 шт.
- Яйца куриные – 2 шт.
- Масло подсолнечное — 50 мл
- Разрыхлитель — 12 г
- Соль, перец, зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Кабачок помойте и натрите на грубой терке. Лук очистите и тоже натрите в кабачок. Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень.
- Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте в них масло и снова взбейте. Соедините кабачковую массу с яичной, добавьте тертый творог, соль, перец и перемешайте.
- Вылейте тесто в форму, застеленную смазанным маслом пергаментом. Запекайте 40 минут при температуре 180°C до зарумянивания.
Этот пирог можно хранить в холодильнике до четырех дней, а остатки легко разогреть в микроволновке или на сковороде. Также мы рассказывали, как приготовить испанский картофельный омлет.