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Полноценное кабачковое блюдо в считанные минуты: рецепт пирога на всю семью

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант приготовления кабачков
Прекрасный вариант приготовления кабачков. Фото shuba.life

Этот пирог может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом

Простые вкусные запеканки летом спасают кулинаров от долгого стояния у плиты. Если вы уже готовили вкусную запеканку с лапшой и куриными сердечками, обратите внимание на рецепт овощного пирога.

Кушанье, рецептом которого поделились на портале SHUBA, может быть как вкусным гарниром, так и самостоятельным перекусом. Если вы ищете вкусный способ приготовить кабачки, то этот пирог – то, что вам нужно.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Мука пшеничная — 130 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Масло подсолнечное — 50 мл
  • Разрыхлитель — 12 г
  • Соль, перец, зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кабачок помойте и натрите на грубой терке. Лук очистите и тоже натрите в кабачок. Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень.
  2. Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте в них масло и снова взбейте. Соедините кабачковую массу с яичной, добавьте тертый творог, соль, перец и перемешайте.
  3. Вылейте тесто в форму, застеленную смазанным маслом пергаментом. Запекайте 40 минут при температуре 180°C до зарумянивания.

Этот пирог можно хранить в холодильнике до четырех дней, а остатки легко разогреть в микроволновке или на сковороде. Также мы рассказывали, как приготовить испанский картофельный омлет.

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