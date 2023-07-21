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О магазинных конфетах не вспомнят даже дети: рецепт простого домашнего лакомства

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Прекрасный вариант к кофе или чаю
Прекрасный вариант к кофе или чаю. Фото Сегодня

Такие сладости получаются не только вкусными, но и полезными

Мы рассказывали, как готовить вкусный летний торт без выпечки. Но, если хочется чего-нибудь еще попроще, обратите внимание на этот рецепт домашних конфет.

Их несложно готовить, а результат превзойдет все ожидания. Эти конфетки придутся по вкусу даже самым большим вередунам. И как дополнительный бонус, они получаются не только вкусными, но и полностью домашними. Рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

  • рис – 100 г;
  • творог – 100 г;
  • натуральный мед – 2 ст.
  • молоко – 250 мл;
  • соль – 1 щепотка;
  • какао – 30 г.

Способ приготовления:

  1. Рис отвариваем в подсоленном молоке до готовности. Пока он охлаждается, следует подготовить другие ингредиенты.
  2. Сыр и мед смешиваем в отдельной миске. Остывший рис и сыр с медом перебиваем в блендере до однородной массы.
  3. После этого готовую массу ставим в холодильник. Она должна застыть.
  4. Далее можно формировать конфеты. Влажными руками скатываем небольшие шарики и обваливаем их в какао.

Если хотите, какао можно заменить кокосовой стружкой. Также мы рассказывали, как испечь вкусную вишневую шарлотку.

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#Рецепт #Какао #Конфеты #Десерт