О магазинных конфетах не вспомнят даже дети: рецепт простого домашнего лакомства

Такие сладости получаются не только вкусными, но и полезными

Мы рассказывали, как готовить вкусный летний торт без выпечки. Но, если хочется чего-нибудь еще попроще, обратите внимание на этот рецепт домашних конфет.

Их несложно готовить, а результат превзойдет все ожидания. Эти конфетки придутся по вкусу даже самым большим вередунам. И как дополнительный бонус, они получаются не только вкусными, но и полностью домашними. Рецептом поделились на портале Meta.ua.

Ингредиенты:

рис – 100 г;

творог – 100 г;

натуральный мед – 2 ст.

молоко – 250 мл;

соль – 1 щепотка;

какао – 30 г.

Способ приготовления:

Рис отвариваем в подсоленном молоке до готовности. Пока он охлаждается, следует подготовить другие ингредиенты. Сыр и мед смешиваем в отдельной миске. Остывший рис и сыр с медом перебиваем в блендере до однородной массы. После этого готовую массу ставим в холодильник. Она должна застыть. Далее можно формировать конфеты. Влажными руками скатываем небольшие шарики и обваливаем их в какао.

Если хотите, какао можно заменить кокосовой стружкой. Также мы рассказывали, как испечь вкусную вишневую шарлотку.