О магазинных конфетах не вспомнят даже дети: рецепт простого домашнего лакомства
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Такие сладости получаются не только вкусными, но и полезными
Мы рассказывали, как готовить вкусный летний торт без выпечки. Но, если хочется чего-нибудь еще попроще, обратите внимание на этот рецепт домашних конфет.
Их несложно готовить, а результат превзойдет все ожидания. Эти конфетки придутся по вкусу даже самым большим вередунам. И как дополнительный бонус, они получаются не только вкусными, но и полностью домашними. Рецептом поделились на портале Meta.ua.
Ингредиенты:
- рис – 100 г;
- творог – 100 г;
- натуральный мед – 2 ст.
- молоко – 250 мл;
- соль – 1 щепотка;
- какао – 30 г.
Способ приготовления:
- Рис отвариваем в подсоленном молоке до готовности. Пока он охлаждается, следует подготовить другие ингредиенты.
- Сыр и мед смешиваем в отдельной миске. Остывший рис и сыр с медом перебиваем в блендере до однородной массы.
- После этого готовую массу ставим в холодильник. Она должна застыть.
- Далее можно формировать конфеты. Влажными руками скатываем небольшие шарики и обваливаем их в какао.
Если хотите, какао можно заменить кокосовой стружкой. Также мы рассказывали, как испечь вкусную вишневую шарлотку.