Три яйца и две ложки сахара: проще сладких гренок рецепта не бывает

Простейший рецепт покорит ваше сердце

Порадовать родных и близких с самого утра очень легко — просто приготовьте ти на завтрак хрустящие гренки. Что может быть лучше на завтрак, чем хрустящие кусочки хлеба? Вообще поджаренный хлеб просто создан для того, чтобы приносить нам радость по утрам. Чаще всего гренки любят есть на завтрак — ведь это самый простое и сытное блюдо.

Гренки по рецепту "УНИАН" вы можете подавать с джемом, арахисовой пастой — это всегда будет полезный и сытный прием пищи. Для их приготовления вам нужны батон, яйца, сахар и соль. Вы получите нереальное удовольствие не только от еды, но и от приготовления.

Как приготовить сладкие гренки из батона без молока

Ингредиенты:

6 кусочков батона;

3 яйца;

2 ст. л. сахара;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Вбейте в миску яйца. Добавьте к ним сахар и соль. Получившуюся массу тщательно перемешайте венчиком. Налейте на сковороду растительное масло, разогрейте его. Кусочки батона поочередно обмакивайте в яичной массе и выкладывайте на сковороду. Обжаривайте гренки по 1-2 минуты с каждой стороны.

Подавайте гренки со сгущенным молоком. Приятного аппетита!