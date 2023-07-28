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Спасет в летнюю жару: невероятный рецепт смородинового морса всего из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Морс из черной смородины - полезный и освежающий напиток
Морс из черной смородины - полезный и освежающий напиток. Фото etnosoft.com.ua

Полезнее и проще рецепта вы не найдете!

Лето — это время пить освежающие напитки. Один из них — вкусный и полезный морс. Его можно готовить из разных свежих или из замороженных ягод. Морс отлично освежает в жаркий день и наполняет организм витаминами и питательными веществами.

Uaportal предлагает рецепт полезного и вкусного морса из черной смородины. Это невероятно вкусная, ароматная и очень полезная ягода, поэтому напиток получится невероятным! К тому же, его с легкостью можно приготовить у себя на кухне — просто запаситесь ягодами, сахаром и мятой. Яркий и ароматный напиток придется по вкусу и детям, и взрослым. Готовя его, вы позаботитесь не только о вкусовом удовольствии ваших родных, вы еще и об их здоровье.

Как приготовить смородиновый морс

Ингредиенты:

  • смородина – 500 г;
  • вода – 1.5 л;
  • сахар – 80 г;
  • мята – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Промойте и переберите смородину. Ягоды выложите в сотейник, разомните их.
  2. К ягодам добавьте сахар. Залейте массу крутым кипятком и варите на медленном огне до появления пузырьков.
  3. Ягоды пропустите через сито. Полученный сок охладите и можете подавать к столу.

Кстати, к морсу из черной смородины можно приготовить сладкий заливной пирог. Попробуйте — и восторгу вашему не будет границ!

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