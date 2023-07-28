Спасет в летнюю жару: невероятный рецепт смородинового морса всего из трех ингредиентов

Полезнее и проще рецепта вы не найдете!

Лето — это время пить освежающие напитки. Один из них — вкусный и полезный морс. Его можно готовить из разных свежих или из замороженных ягод. Морс отлично освежает в жаркий день и наполняет организм витаминами и питательными веществами.

Uaportal предлагает рецепт полезного и вкусного морса из черной смородины. Это невероятно вкусная, ароматная и очень полезная ягода, поэтому напиток получится невероятным! К тому же, его с легкостью можно приготовить у себя на кухне — просто запаситесь ягодами, сахаром и мятой. Яркий и ароматный напиток придется по вкусу и детям, и взрослым. Готовя его, вы позаботитесь не только о вкусовом удовольствии ваших родных, вы еще и об их здоровье.

Как приготовить смородиновый морс

Ингредиенты:

смородина – 500 г;

вода – 1.5 л;

сахар – 80 г;

мята – по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте и переберите смородину. Ягоды выложите в сотейник, разомните их. К ягодам добавьте сахар. Залейте массу крутым кипятком и варите на медленном огне до появления пузырьков. Ягоды пропустите через сито. Полученный сок охладите и можете подавать к столу.

Кстати, к морсу из черной смородины можно приготовить сладкий заливной пирог. Попробуйте — и восторгу вашему не будет границ!