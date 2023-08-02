Приготовьте это и все будут думать, что в банке грибы: рецепт фантастической заготовки
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Если искали рецепт заготовки из баклажанов, то нашли идеальный
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму кабачки. Но с баклажанами ситуация несколько сложнее очень просто испортить закуску. Но все удастся, если вы воспользуетесь проверенным рецептом.
Как закрыть баклажаны, рассказали на портале "Колижанка " по этому рецепту получаются такие вкусные, что по вкусу их трудно отличить от грибов.
Ингредиенты:
- баклажаны – 5 кг
- чеснок – 200-300 г
- укроп – 350 г
- масло – 350 мл
- кубик грибной – 2 шт.
- вода – 3 л
- уксус – 250 мл
- соль – 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Нарезаем баклажаны кубиками. В кастрюле смешиваем воду, соль и уксус. Доводим до кипения и опускаем в жидкость часть баклажанов.
- Провариваем овощи 3 минуты после закипания и перекладываем на тарелку. Повторяем с остальными баклажанами.
- Мелко крошим укроп и чеснок. Добавляем к баклажанам вместе с растительным маслом и грибными кубиками-приправами.
- Раскладываем смесь по стерильным банкам, немного утрамбовывая. Крышки заливаем крутым кипятком.
- На дно большой кастрюли кладем полотенце, наливаем воду. Окунаем банки в воду так, чтобы она достигала плечиков.
- Накрываем крышками и стерилизуем 15-20 минут после закипания. Затем сразу закрываем крышками.
Баклажаны отлично хранятся в темном прохладном месте. Эта замечательная овощная закуска станет хорошим дополнением к мясным блюдам, таким как сочные мазурики.