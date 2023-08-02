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Приготовьте это и все будут думать, что в банке грибы: рецепт фантастической заготовки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Великолепный рецепт консервации Новость обновлена 02 августа 2023, 16:15
Великолепный рецепт консервации. Фото 24 канал

Если искали рецепт заготовки из баклажанов, то нашли идеальный

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму кабачки. Но с баклажанами ситуация несколько сложнее очень просто испортить закуску. Но все удастся, если вы воспользуетесь проверенным рецептом.

Как закрыть баклажаны, рассказали на портале "Колижанка " по этому рецепту получаются такие вкусные, что по вкусу их трудно отличить от грибов.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 5 кг
  • чеснок – 200-300 г
  • укроп – 350 г
  • масло – 350 мл
  • кубик грибной – 2 шт.
  • вода – 3 л
  • уксус – 250 мл
  • соль – 4 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем баклажаны кубиками. В кастрюле смешиваем воду, соль и уксус. Доводим до кипения и опускаем в жидкость часть баклажанов.
  2. Провариваем овощи 3 минуты после закипания и перекладываем на тарелку. Повторяем с остальными баклажанами.
  3. Мелко крошим укроп и чеснок. Добавляем к баклажанам вместе с растительным маслом и грибными кубиками-приправами.
  4. Раскладываем смесь по стерильным банкам, немного утрамбовывая. Крышки заливаем крутым кипятком.
  5. На дно большой кастрюли кладем полотенце, наливаем воду. Окунаем банки в воду так, чтобы она достигала плечиков.
  6. Накрываем крышками и стерилизуем 15-20 минут после закипания. Затем сразу закрываем крышками.

Баклажаны отлично хранятся в темном прохладном месте. Эта замечательная овощная закуска станет хорошим дополнением к мясным блюдам, таким как сочные мазурики.

Теги:
#Рецепт #Баклажаны #Заготовки на зиму #Консервация