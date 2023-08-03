Вам даже варить не придется: простой способ заготовить нектарин на зиму

Так вкусно, что нектарин съедят вместе с банкой!

Лето богато разнообразными фруктами, и нектарин – один из любимых. А что делать осенью и зимой, когда желание наслаждаться вкуснятиной остается?

Просто законсервировать нектарин на зиму без долгой варки или стерилизации по рецепту Uaportal. Благодаря этому способу вы сможете сохранить нектарин на долгий период и наслаждаться его вкусом даже в холодное время года.

Как приготовить консервированный нектарин на зиму

Ингредиенты:

1 кг нектарина;

1 л воды;

1/2 шт. лимона;

500 г сахара;

100 мл лимонного сока.

Способ приготовления:

Подготовьте нектарин: помойте, обсушите его, разрежьте и удалите косточки. Готовые фрукты разложите по стерилизованным банкам. Залейте нектарин кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10-12 минут. По истечению этого времени слейте из банок воду в кастрюлю, туда же добавьте лимонный сок, сахар и половинку лимона. Получившуюся смесь доведите до кипения, тщательно перемешивая, до полного растворения сахара. Уберите лимон и дайте сиропу еще прокипеть 1-2 минуты. Залейте нектарин горячим сиропом лимонным, закатайте в банки, переверните вверх и оставьте до полного охлаждения.

Консервированный нектарин можно использовать для приготовления десертов или добавлять в домашнюю выпечку.