Вам даже варить не придется: простой способ заготовить нектарин на зиму
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Так вкусно, что нектарин съедят вместе с банкой!
Лето богато разнообразными фруктами, и нектарин – один из любимых. А что делать осенью и зимой, когда желание наслаждаться вкуснятиной остается?
Просто законсервировать нектарин на зиму без долгой варки или стерилизации по рецепту Uaportal. Благодаря этому способу вы сможете сохранить нектарин на долгий период и наслаждаться его вкусом даже в холодное время года.
Как приготовить консервированный нектарин на зиму
Ингредиенты:
- 1 кг нектарина;
- 1 л воды;
- 1/2 шт. лимона;
- 500 г сахара;
- 100 мл лимонного сока.
Способ приготовления:
- Подготовьте нектарин: помойте, обсушите его, разрежьте и удалите косточки. Готовые фрукты разложите по стерилизованным банкам.
- Залейте нектарин кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10-12 минут. По истечению этого времени слейте из банок воду в кастрюлю, туда же добавьте лимонный сок, сахар и половинку лимона.
- Получившуюся смесь доведите до кипения, тщательно перемешивая, до полного растворения сахара. Уберите лимон и дайте сиропу еще прокипеть 1-2 минуты.
- Залейте нектарин горячим сиропом лимонным, закатайте в банки, переверните вверх и оставьте до полного охлаждения.
Консервированный нектарин можно использовать для приготовления десертов или добавлять в домашнюю выпечку.