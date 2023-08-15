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Бюджетное рагу на сковороде: сытное и простое блюдо без мяса

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасный вариант постного ужина или обеда
Прекрасный вариант постного ужина или обеда. Фото etnosoft.com.ua

Блюдо еще и полезно — ведь в составе сезонные овощи

Мы рассказывали, как пожарить песни овощные оладьи. Еще один вариант сытного блюда без мяса – вкусное овощное рагу.

Рецептом поделились на портале smachnoho.com.ua. Блюдо диетическое, вполне подходит для вегетарианского и постного меню. Сезонные овощи по рецепту тушатся на небольшом огне.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 250 г
  • Кабачок — 350 г
  • Картофель — 300 г
  • Морковь — 60 г
  • Лук репчатый — 50 г
  • Помидор — 50 г
  • Перец болгарский — 40 г
  • Укроп, петрушка — по вкусу
  • Масло
  • Соль, паприка, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель, лук и морковь нарезаем крупными кубиками. На сковороде разогреваем растительное масло.
  2. Первой обжариваем картошку – до золотистой корочки. Добавляем лук и морковь, продолжаем жарить, помешивая еще 5 минут.
  3. Баклажаны и кабачки также нарезаем кубиками. Добавляем их на сковороду, перемешиваем.
  4. Далее нарезаем кубиками помидоры и болгарский перец. Выкладываем овощи на сковороду, солим, добавляем специи.
  5. Тушим на медленном огне еще 10 минут. После этого добавляем измельченную зелень, две столовых ложки воды и накрываем сковороду крышкой еще на 5 минут.

После этого рагу следует сразу подавать. Также мы рассказывали, как приготовить сытный и вкусный постный суп.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Баклажаны #Постные рецепты #Рагу