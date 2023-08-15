Бюджетное рагу на сковороде: сытное и простое блюдо без мяса

Блюдо еще и полезно — ведь в составе сезонные овощи

Мы рассказывали, как пожарить песни овощные оладьи. Еще один вариант сытного блюда без мяса – вкусное овощное рагу.

Рецептом поделились на портале smachnoho.com.ua. Блюдо диетическое, вполне подходит для вегетарианского и постного меню. Сезонные овощи по рецепту тушатся на небольшом огне.

Ингредиенты:

Баклажан — 250 г

Кабачок — 350 г

Картофель — 300 г

Морковь — 60 г

Лук репчатый — 50 г

Помидор — 50 г

Перец болгарский — 40 г

Укроп, петрушка — по вкусу

Масло

Соль, паприка, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель, лук и морковь нарезаем крупными кубиками. На сковороде разогреваем растительное масло. Первой обжариваем картошку – до золотистой корочки. Добавляем лук и морковь, продолжаем жарить, помешивая еще 5 минут. Баклажаны и кабачки также нарезаем кубиками. Добавляем их на сковороду, перемешиваем. Далее нарезаем кубиками помидоры и болгарский перец. Выкладываем овощи на сковороду, солим, добавляем специи. Тушим на медленном огне еще 10 минут. После этого добавляем измельченную зелень, две столовых ложки воды и накрываем сковороду крышкой еще на 5 минут.

После этого рагу следует сразу подавать. Также мы рассказывали, как приготовить сытный и вкусный постный суп.