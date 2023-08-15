Бюджетное рагу на сковороде: сытное и простое блюдо без мяса
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Блюдо еще и полезно — ведь в составе сезонные овощи
Мы рассказывали, как пожарить песни овощные оладьи. Еще один вариант сытного блюда без мяса – вкусное овощное рагу.
Рецептом поделились на портале smachnoho.com.ua. Блюдо диетическое, вполне подходит для вегетарианского и постного меню. Сезонные овощи по рецепту тушатся на небольшом огне.
Ингредиенты:
- Баклажан — 250 г
- Кабачок — 350 г
- Картофель — 300 г
- Морковь — 60 г
- Лук репчатый — 50 г
- Помидор — 50 г
- Перец болгарский — 40 г
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Масло
- Соль, паприка, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель, лук и морковь нарезаем крупными кубиками. На сковороде разогреваем растительное масло.
- Первой обжариваем картошку – до золотистой корочки. Добавляем лук и морковь, продолжаем жарить, помешивая еще 5 минут.
- Баклажаны и кабачки также нарезаем кубиками. Добавляем их на сковороду, перемешиваем.
- Далее нарезаем кубиками помидоры и болгарский перец. Выкладываем овощи на сковороду, солим, добавляем специи.
- Тушим на медленном огне еще 10 минут. После этого добавляем измельченную зелень, две столовых ложки воды и накрываем сковороду крышкой еще на 5 минут.
После этого рагу следует сразу подавать. Также мы рассказывали, как приготовить сытный и вкусный постный суп.